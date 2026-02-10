Condiția esențială pentru acordarea indemnizației de hrană este nivelul salariului net. Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, se ia în calcul salariul net aferent funcției de bază, fără a include indemnizația de hrană.

„Art. 1. — (1) Pentru personalul din sistemul de învățământ de stat, acordarea indemnizației de hrană se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază.

(2) Indemnizația de hrană se acordă personalului din sistemul de învățământ de stat al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, altele decât indemnizația de hrană, este de până la 6.000 lei inclusiv.”, se precizează în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Prevederile ordinului se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că profesorii și angajații din învățământ vor primi indemnizația odată cu salariile din luna februarie 2026.

Conform ordinului nr. 86/2005 al Ministerului de Finanțe, care stabilește regulile privind plata salariilor bugetarilor, angajații din Educație primesc salariile în mod regulat pe data de 14 a fiecărei luni.

Reglementările din ordin sunt corelate cu modificările aduse de Legea 141/2025 la Legea salarizării unitare.

„Art. 18. — (1) Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislației specifice.”

Aceste prevederi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, conform așa-numitei Legi Bolojan.

În 2023, pragul pentru acordarea indemnizației de hrană era un salariu net de până la 8.000 de lei. Noul plafon de 6.000 de lei reduce astfel numărul angajaților eligibili.

