Actualul ministru al Educației Monica Anisie a colaborat, ca autor de culegeri pentru examenul de Bacalaureat la Limba și literatura română, cu Editura Delfin, sub coordonarea profesorului Adrian Romonți.

Anisie s-a aflat în echipa care a realizat culegerea publicată în 2014 (pentru BAC 2015) și în 2015 (pentru BAC 2016). În 2016 n-a mai putut pentru că fusese numită secretar de stat în Guvernul Cioloș.

Cele două culegeri scoase de Editura Delfin cu modele pentru BAC 2015 și BAC 2016, unde Monica Anisie este unul dintre autori

În această calitate, de secretar de stat, în septembrie 2016, înainte de începerea noului an școlar, Monica Anisie anunța că urmează să fie schimbată structura subiectelor de evaluare,pentru Bacalaureat, precum și Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a.



„Luăm în calcul schimbarea, dar pentru celălalt an școlar, 2017-2018, modificare doar de structură de subiecte”, declara Monica Anisie, potrivit Hotnews.

„Se constituie un grup de lucru în cadrul CNEE care elaborează subiectele, dar în colaborare cu alte comisii din cadrul Ministerului Educației. Ulterior, propunerile ajung, în principiu, la secretarul de stat pentru mediul preuniversitar.“



Pe 17 ianuarie a fost publicat noua structură de model, pe 25 ianuarie erau elaborate culegerile!

După trei luni și jumătate de la anunțul Monicăi Anisie, pe 17 ianuarie a fost publicat, pe site-ul Ministerului Educației, noul model de evaluare pentru Limba Română la Bacalaureat pentru elevii de clasa a XI-a care urmau să susțină simularea la BAC în 2017 şi examenul propriu-zis în 2018.



Totodată, este transmisă o circulară inspectoratelor școlare, semnată de Monica Anisie, care a fost secretar de stat până la începutul lunii ianuarie 2017 și care, ulterior, după a fost numită director la Direcția Inspecție Școlară, și de către Liviu Pop, noul secretar de stat.



„Tot materialul a fost făcut în timpul mandatului Monicăi Anisie de secretar de stat. Liviu Pop a venit la începutul lunii ianuarie și doar a semnat“, au declarat surse din Ministerul Educației.



La numai 8 zile de la publicarea noului model la Limba Română, pe 25 ianuarie, Editura Delfin, cu o echipă de autori coordonată de același profesor ca în 2015 și 2016, Adrian Romonți, avea pregătite două manuscrise conforme cu modelul publicat pe 17 ianuarie. Cele două volume au fost trimise de către reprezentanții editurii către Biblioteca Națională pentru a fi înregistrate, înainte de a fi tipărite, potrivit prevederilor legale:



Simulare Examenul de Bacalaureat Național Limba și literatura română, Clasa a XI-a 2017, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera tehnologică, Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic), coordonator Adrian Romonți, ISBN 978-606-8763-64-4.

Simulare Examenul de Bacalaureat Național Limba și literatura română, Clasa a XI-a 2017, Filiera teoretică – Profilul umanist, Filiera vocațională – Profilul pedagogic, coord. Adrian Romonti, ISBN 978-606-8763-64-4.

Cele două culegeri ale Editurii Delfin care au fost gata în opt zile.

Fiecare dintre cele două culegeri cuprinde 30 de teste, incluzând bareme și soluții, și au câte 120 de pagini.



Contactată de Libertatea, Biblioteca Națională confirmă că solicitarea de emitere a unei descrieri CIP pentru cele două culegeri a fost depusă la data de 25 ianuarie 2017 (deci la o săptămână de la anunțul Ministerului privitor la schimbarea structurii subiectelor, incluzând zilele libere 21, 22 și 24 ian.).

Structura examenului se modificase radical



La Subiectul I, fragmentul de text literar la prima vedere, a fost schimbat cu un fragment extras dintr-un text non-literar. Iar în loc de 9 puncte de rezolvat, subiectul I acum era acum structurat în două părți: prima parte avea cinci cerințe, iar la a doua se cerea conceperea unui text argumentativ, între 150 și 300 de cuvinte.



Subiectul al II-lea n-a mai prevăzut elaborarea unui text argumentativ legat de realitățile cotidiene, ci prezentarea semnificațiilor unui text literar. La subiectul al III-lea s-a păstrat cerința privitoare la elaborarea unui comentariul literar, dar s-a micșorat numărul minim de cuvinte, de la 600 la 400.

Model Simulare BAC 2017

Model subiect BAC 2016

Cei din grupul de lucru care elaboraseră noua structură am fost extrem de surprinși că aceste culegeri au apărut la scurt timp după publicarea modelului. Nu pot să-mi explic cum au ajuns aceste informații la Editura Delfin. Surse din grupul de lucru care a elaborat noua structură:

La începutul lunii februarie 2017, culegerile au început să circule deja prin școli, după cum ne-au relatat doi profesori de Limba Română.



„Culegerile erau singurele cu noul model la acea vreme. Este clar că editura a fost favorizată de minister. Este cu totul imposibil ca în câteva zile să fie constituită echipa de lucru, să se desfășoare ședințele de lucru în comun și să fie elaborate zeci de modele, corectate, paginate în două culegeri distincte“, ne-a explicat un profesor care predă la un colegiu din Capitală.



Un alt profesor de Limba Română, care este și autor de culegeri, a explicat pentru Libertatea că mai mulți profesori „au fost surprinși de apariția acestor culegeri într-un timp atât de scurt de la noile modificări. Probabil că a fost o scurgere de informații din Ministerul Educației. Altfel, nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat.“



Opiniile specialiștilor



Libertatea a întrebat mai mulți specialiști din domeniul cărților școlare de cât timp are nevoie o editură pentru a realiza o culegere.

Ca să facă o culegere, echipa unei edituri are nevoie în jur de 90 de zile, cu totul. Adică să realizeze materialul brut, să facă corecturi, adăugiri sau să pună imagini / scheme, dacă este cazul. Polixeniu Anghel, director executiv la Asociația Editorilor din România:

Ana Munteanu, directoarea Asociației „Cartea Școlară“, este de aceeași părere. „E nevoie de trei luni ca să faci o culegere de o calitate bună. Autorii trebuie să selecteze textele pentru fiecare variantă în parte, iar apoi să formuleze enunțuri în baza acelor texte. Numai munca autorilor durează cam o lună și jumătate.“

„În medie, durează cam două-trei luni pentru o culegere bună. Trebuie căutate texte variate, potrivite, care să fie ofertante pentru elaborarea de cerințe pe care să le rezolvi în baza acestuia. Desigur, sunt unii care fac culegeri doar pentru bani, adică de slabă calitate, deci o pot termina în circa două-trei săptămâni. În mai puțin de atât nu ai cum să o scrii“, explică o altă profesoară de Limba română care este autoare de manuale școlare și culegeri.



Monica Anisie: Nu mai am nicio legătură cu această editură



La solicitarea ziarului, ministrul Monica Anisie precizează că din 2016 nu a mai lucrat cu Editura Delfin.



„Dacă nu am mai colaborat cu ei, nu văd care este problema. Există și un proces intentat asupra acestei edituri (n.r. în 2018), pentru că nu a plătit autorii, dar eu nu sunt parte petentă. Nu am nicio legătură cu apariția celor două culegeri. Când am colaborat cu Editura Delfin, a fost pentru că Adrian Romonți (autorul coordonator- n.r.) mi-a solicitat acest lucru, nu pentru că editura m-a contactat. Întotdeauna am lucrat transparent.“



La rândul său, Editura Delfin neagă că ar fi primit modelul de subiect înainte de publicare.



„Vorbim de o situație de acum doi ani. Din câte știu, descrierea CIP se poate lua în orice moment. Noi nu am văzut structura subiectului înainte de publicare. Nu am avut nicio informație înainte să fie comunicat oficial. Doamna Anisie a fost într-adevăr un colaborator pentru noi în calitate de autor, dar atât“, a declarat pentru Libertatea un reprezentant al editurii.



De menționat este că în 2018, când Monica Anisie își încheiase activitatea în Ministerul Educației, Editura Delfin a intrat în insolvență. Următoarele două culegeri – pentru examenul de BAC din 2019, respectiv 2020, la care a contribuit Monica Anisie în calitate de autor au fost realizate de Editura Corint.

