Brennan, care a condus CIA în administrația Barack Obama, a criticat dur declarațiile recente ale lui Trump, care a amenințat cu distrugerea „întregii civilizații a Iranului” în cazul unui eșec al regimului de la Teheran de a-i îndeplini ultimatumul. „Această persoană este o amenințare directă pentru milioane de vieți. Nu are echilibrul necesar pentru a deține o asemenea putere de foc, inclusiv controlul asupra arsenalului nuclear al SUA”, a afirmat Brennan.

Pe 7 aprilie, Trump a făcut declarații controversate, avertizând că Iranul riscă distrugeri masive dacă nu se conformează cerințelor sale. Aceste remarci au alimentat dezbaterile din Congresul SUA, unde peste 70 de democrați au cerut activarea celui de-al 25-lea Amendament. Acesta prevede că președintele poate fi demis dacă este considerat inapt să-și exercite atribuțiile, decizia fiind luată de vicepreședinte și majoritatea cabinetului.

În ciuda acestui obstacol politic, îngrijorările legate de retorica președintelui continuă să crească, mai ales după eșecul discuțiilor de pace dintre SUA și Iran, desfășurate recent. Mulți politicieni democrați consideră că limbajul agresiv al liderului american riscă să declanșeze un conflict de proporții.

Declarațiile lui Brennan survin într-un moment delicat pentru fostul director al CIA, care este anchetat de Departamentul de Justiție al SUA, într-o investigație inițiată în 2023 la presiunea Administrației Trump. Brennan, alături de fostul director al FBI James Comey, este acuzat de presupuse ilegalități comise în perioada în care cei doi au fost implicați în investigarea interferențelor Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.

În iulie 2025, Comey a fost învinuit de două capete de acuzare, dar un judecător a respins ulterior cazul. Ancheta asupra lui Brennan este în continuare deschisă, iar recent, Jim Jordan, președintele comisiei judiciare a Camerei Reprezentanților și aliat al lui Trump, a declarat că investigația „se intensifică”.

Dezbaterea cu privire la capacitatea președintelui de a-și exercita funcția, pe fondul amplificării conflictelor internaționale, rămâne un subiect fierbinte în politica americană, iar declarațiile lui Brennan par să fi amplificat presiunea asupra Casei Albe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE