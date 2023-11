Gheorghe Nichita a fost eliberat cu aproape patru ani mai devreme înainte de data la care expiră pedeapsa. Și asta pentru că pedepsele din cele două dosare în care a fost condamnat i-au contopite. Până la data împlinirii duratei pedepsei, respectiv 24 mai 2027, judecătorii i-au impus să respecte un program de supraveghere.

Nichita a fost condamnat la câte 5 ani de închisoare în două dosare penale pentru fapte de corupție și abuz în serviciu. Ultima pedeapsă a primit-o în dosarul „Amanta”.

Primele declarații

La ieșirea din penitenciarul Vaslui, Nichita a declarat jurnaliștilor nu mai dorește să se întoarcă în politică, dar că nu vrea să dispară din viața publică.

„Politică eu nu mai vreau să fac și nu mă mai interesează acest domeniu, în schimb, prezența în spațiul public mă interesează și cred că am destulă experiență acumulată să pot să mă exprim în continuare. În popor se spune că ce nu te omoară, te întărește. Am trăit cu gândul ăsta ca să pot să mă autosugestionez. Din punctul meu de vedere, nedreptatea doare cel mai tare. În clipa când știi că ai greșit și că ai făcut anumite lucruri poți suporta mai ușor pedeapsa, dar în rest, e foarte greu. Nu vreau să vorbesc acum despre vinovății și nevinovății. Acum am alte lucruri de rezolvat. Vreau să mă bucur când îi voi vedea pe cei dragi și apoi voi încerca să mă adun cu toate lucrurile și să văd ce am de făcut în familie..” a declarat Gheorghe Nichita la ieșirea din penitenciar, potrivit publicației locale Vremea Nouă.

Nichita și-a cerut iertare familiei și celor care i-au fost aproape, spunând că “Vreau să le cer iertare celor care mi-au fost aproape, celor care ”au fost afectați din cauza necazurilor” sale.

