O fotografie cu urmările confruntărilor armate din Bucha, un orășel de lângă Kiev, aflat în vestul capitalei, a fost publicată pe pagina Forțelor Armate Ucrainene.

„Orașul Bucha, regiunea Kiev. Nu este o primire ospitalieră a oaspeților neinvitați din Rusia”, precizează explicația foto.

Imaginea a fost publicată și de canalul Nexta și s-a viralizat între timp pe rețelele sociale. Este neclar când anume a fost surprinsă, în condițiile în care lupta pentru Bucha se poartă de mai multe zile.

Bucha a fost scena unor lupte cumplite în ultimele zile, iar autoritățile ucrainene au anunțat că încă mențin controlul asupra zonei.

A Russian column & many Russian soldiers paid a fearful price for invading #Ukraine. Images from today show town of Bucha - around 10km north of edge of #Kyiv. Imagine the impact this road to hell carnage has on Putin's cannon fodder. And now ?? has more combat UAV hunting them. pic.twitter.com/Id4edYXGl9 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) March 2, 2022

Un clip video al Reuters surprinde o parte din urmările confruntărilor soldate cu mulți morți și răniți.

Pe 28 martie, primarul orașului posta la rândul său imagini care arătau urmările luptelor. „Vom reconstrui orașul, mai frumos”, a promis el.

The Mayor of Bucha just outside Ukraines capital Kyiv has posted a video showing burned military vehicles on the road.



Earlier there were reports of fighting there with Russian troops trying to advance on Kyiv ⤵️



? LIVE updates: https://t.co/SJJmfHbZlI pic.twitter.com/CEwgydzo7W — Ukrain updates (@B_B_spear) February 28, 2022

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

