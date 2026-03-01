Atac aerian și cu rachete: SUA și Israel au lovit obiective nucleare și militare

Statele Unite, împreună cu Israelul, au început o campanie militară masivă împotriva Iranului. Potrivit informațiilor oficiale comunicate de Washington și confirmate de autorități israeliene, țintele au fost: instalațiile militare, centrele de comandă și infrastructură asociată programului nuclear iranian.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Casa Albă a publicat la scurt timp fotografia care va intra în istorie, care surprinde momentul în care președintele american urmărește în timp real atacul asupra Iranului. Imaginea îl arată pe Donald Trump alături de echipa sa, în timp ce monitorizează operațiunea militară. Descrierea oficială publicată de administrația americană este directă: „Președintele Donald J. Trump monitorizează acțiunile armatei SUA în Iran – Operațiunea «Epic Fury»”.

Fotografia amintește de imaginile istorice din 2011, când administrația Obama urmărea eliminarea lui Osama bin Laden, însă de această dată este vorba despre un atac militar direct asupra unui stat.

Ce reprezintă „Operation Epic Fury”

Statele Unite, împreună cu Israelul, au lansat o amplă operațiune aeriană și cu rachete împotriva unor obiective militare și nucleare din Iran. Conform declarațiilor făcute de Donald Trump pentru publicația Axios, administrația americană analizează două scenarii, fie o campanie lungă de bombardamente sau o ofensivă scurtă, urmată de o posibilă reluare a operațiunilor peste câțiva ani.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat într-un discurs televizat că „în zilele următoare vor fi atacate mii de obiective în Iran”.

Teheranul a reacționat rapid. Armata israeliană a lansat sute de rachete balistice din Iran spre teritoriul israelian. Sirenele au sunat în mai multe orașe, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate la capacitate maximă. Conflictul s-a extins rapid în regiune. Au fost raportate atacuri în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar.

Astfel de fotografii sunt publicate rar și au un rol clar de a transmite că decizia a fost coordonată la cel mai înalt nivel și că operațiunea este asumată direct de liderul american.

