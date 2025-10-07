Dacia Hipster i-a sedus pe francezi din primul moment

Dacia a lansat noul concept Hipster, un autovehicul electric ce are o lungime de trei metri și patru locuri. Mașina ar putea avea un preț sub 15.000. Francezii au văzut și au testat deja noul Hipster și spun că Dania „nu se mai mulțumesc cu modelul Spring” dorind să revoluționeze piața mașinilor electrice.

În prezent, Dacia Spring, lansată în 2021, deține în prezent titlul de cea mai ieftină mașină electrică de pe piață. Are un preț de pornire de 16.900 de euro.

„Dacia, marca românească cunoscută pentru vehiculele sale accesibile, explorează posibilitatea unei mașini electrice și mai ieftine decât popularul model Spring”, au scris un jurnaliști francezi pentru Frandroid.com.

Autorul remarcă faptul că Hipster oferă o abordare diferită, mai puțin sofisticată tehnologic, dar foarte adaptată nevoilor unui public larg și urban, punând accent pe esențial. Jurnalistul francez spune că acesta este un concept „revoluționar de mașină electrică ultra-accesibilă, care schimbă paradigma mobilității urbane prin simplitate și funcționalitate, eliminând caracteristicile inutile pentru a reduce costurile”.

Ce este Dacia Hipster

Dacia Hipster este conceptul care vrea să reinventeze mașina electrică, cu o lungime de doar trei metri. Vehiculul promite patru locuri reale într-o caroserie de doar trei metri lungime, oferind suficientă versatilitate pentru utilizarea zilnică, la un preț imbatabil.

Cu dimensiuni de 3 metri lungime, 1,53 metri înălțime și 1,55 metri lățime, Hipster Concept se încadrează în categoria mașinilor ultra-compacte. Designul său cubist, inspirat de buggy-uri, îi conferă un aspect distinctiv și plin de caracter.

„Hipster este proiectat pentru a fi ușor și ieftin de produs, cu un șasiu tubular și panouri din plastic pentru caroserie, scaune din material textil simplificat și dotări esențiale la bord. Suntem flexibili, poate fi adaptat la reglementări specifice pentru mașinile mici”, a explicat și David Durand, responsabil pentru designul Dacia Hipster.

Cu ce este diferit designul Dacia Hipster și cum a fost adaptat pentru reducerea costurilor

Echipa de design Dacia, condusă de Romain Gauvin, a adoptat o abordare de tip „design-to-cost”, îmbinând economia cu stilul:

Caroserie din plastic colorat în masă

Elemente personalizabile reduse la trei piese

Faruri spate fără geamuri de protecție

Mânere de ușă înlocuite cu curele din material textil

„În ultimii cinci ani, Dacia s-a transformat dintr-un brand low-cost într-unul axat pe raportul calitate-preț, și vom continua în această direcție, adăugând alte ingrediente pentru a răspunde schimbărilor rapide ale pieței”, a precizat și Katrin Adt, CEO Dacia.

Caracteristicile interiorului noului Dacia Hipster

În ciuda dimensiunilor reduse, interiorul Hipster Concept este surprinzător de spațios și luminos. Acesta oferă:

Patru locuri sub forma a două banchete

Scaune față cu spătar inspirat de scaunele de birou

Spațiu generos pentru genunchi în spate

Sistem de prindere Isofix pe locul din dreapta spate

Capacitatea portbagajului variază între 70 de litri (configurația cu 4 locuri) și 500 de litri (cu bancheta spate rabatată). Deschiderea în două părți a hayonului oferă acces facil.

Viteza maximă pe care ar putea să o atingă Dacia Hipster

Deși detaliile tehnice nu sunt încă finalizate, Dacia vizează:

Autonomie între 120-150 km

Viteză maximă limitată la aproximativ 90 km/h

Masă totală de aproximativ 800 kg

Katrin Adt, CEO Dacia, a declarat pentru Frandroid.com: „Acest concept reflectă o viziune” și „Grupul Renault dispune de capacitățile necesare pentru a-l produce în serie”. Cu toate acestea, multe aspecte rămân încă în discuție, de la dotări până la categoria de omologare.

Dacia vizează piața mașinilor de uz zilnic pentru gospodăriile cu mai multe vehicule. Conceptul ar putea fi potrivit pentru: naveta la locul de muncă, transportul copiilor, cumpărături.