Modelul „Hipster Concept”, care ar putea intra în producție dacă Uniunea Europeană va fi de acord să creeze o nouă categorie de mașini mici, este minuscul: are doar trei metri lungime și cântărește mai puțin de 800 kg.

Cum arată mașina Dacia Hipster

Cea mai scurtă mașină de pe piața europeană în prezent, modelul T03 al companiei chineze Leapmotor (9863.HK), este cu 62 cm mai lungă.

Hipsterul este „un concept care reflectă viziunea îndrăzneață a Dacia pentru o mobilitate locală, accesibilă și practică de zi cu zi”, a declarat directoarea generală a Dacia, Katrin Adt, venită recent de la Mercedes-Benz.

„Dacă vom avea posibilitatea de a-l produce în serie, suntem pregătiți”, a continuat CEO-ul Dacia.

Mașina, simplificată pentru reducerea costurilor

Modelul Dacia Hipster cu trei uși ar putea atinge o viteză maximă de aproximativ 90 km/h și ar avea o autonomie de 150 km. Potrivit datelor Dacia, o mașină obișnuită parcurge în medie sub 40 km pe zi, cu o viteză medie de 56 km/h.

Dacia a simplificat Hipsterul pentru a-i reduce costurile: are scaune din pânză, un minim de echipamente electronice, geamuri acționate manual și curele în loc de mânere pentru deschiderea ușilor. Ar putea fi disponibil într-o singură culoare – gri-albastru, precum prototipul.

Renault și Stellantis conduc o campanie pentru crearea unei noi categorii europene de mașini mici – inspirată de modelele japoneze Kei Cars – care ar avea mai puține dotări obligatorii decât automobilele mari, în special în materie de siguranță.

Susținătorii acestei idei argumentează că o mașină destinată traficului urban sau suburban poate renunța la multe dintre aceste dotări fără a compromite siguranța, iar aceasta ar fi singura cale de a reduce semnificativ greutatea și prețul.

Dacia estimează că prețul mediu al unei mașini noi a crescut cu 63% între 2001 și 2020 și că în Europa, cumpărătorii au nevoie de modele mai accesibile. Totuși, o nouă categorie de mașini mici, asupra căreia se poartă deja discuții, ar veni probabil cu anumite condiții.

„Reglementările vor impune cu siguranță ca vehiculul să fie produs în Europa. Trebuie, de asemenea, să dezvoltăm un model industrial care să corespundă acestui obiectiv”, a declarat pentru David Durand, directorul de design al mărcii Dacia.

Dacia: Modelul Hipster este un bloc pe patru roți

Înainte să te entuziasmezi prea tare, Hipsterul este, oficial, doar un concept. Are doar 3 metri lungime și 1,5 metri lățime, dar oferă spațiu pentru patru adulți, iar portbagajul poate găzdui până la 500 de litri, potrivit Top Gear.

Este cu 20% mai ușor decât micul model electric al Dacia, Spring, și promite să reducă la jumătate amprenta de carbon pe durata sa de viață comparativ cu cele mai performante vehicule electrice actuale.

Hipsterul abordează și o altă problemă importantă: chiar și mașinile electrice ieftine sunt încă prea scumpe pentru a deveni o soluție de mobilitate în masă. De aici și aluzia la acele „mașini ale poporului” emblematice, dar a sosit momentul pentru o nouă schimbare de paradigmă.

În contextul vehiculelor electrice, soluția propusă e interesantă. Dacia susține că Hipsterul oferă suficientă autonomie pentru deplasările zilnice și, teoretic, ar trebui reîncărcat doar de două ori pe săptămână.

În Franța, de exemplu, 94% dintre șoferi parcurg mai puțin de 40 km pe zi (în Marea Britanie, doar 30 km). Pe această bază, totul poate fi mai mic, mai ușor și mai „esențial”, în adevăratul sens al cuvântului, deși Dacia nu a oferit încă detalii despre bateria modelului Hipster.

Privind în ansamblu, această mică mașină ar putea fi descrisă ca un „life hack” pe roți, răspunzând convingerii tot mai răspândite că lumea modernă este pur și simplu prea agitată și complicată. Din fericire pentru Dacia, acesta este un mesaj pe care marca îl promovează deja de ceva vreme.

„Ne dăm seama că astăzi durează mult mai mult să faci lucruri care înainte erau simple. Oamenii își reevaluează ce își doresc și ce au nevoie de la o mașină, precum și cât sunt dispuși să cheltuiască. Tot mai des, simplitatea este văzută ca o soluție”, explică David Durand, vicepreședintele de design al Dacia.

Dacia numește această abordare „Eco-Smart”, dar ar fi putut la fel de bine să o numească „Bun-simț”. Ideea e simplă: dacă faci o mașină mai ușoară, ai nevoie de mai puțină energie pentru a o deplasa.

Prin urmare, e suficientă o baterie mai mică, ceea ce reduce și costul. În plus, este nevoie de mai puține materiale pentru fabricație. „Devine un cerc virtuos. Credem că o autonomie de 150 km este suficientă”, confirmă Durand.

Desigur, ajută și dacă proiectezi o mașină pe care oamenii chiar o vor dori. Pentru a maximiza spațiul interior, ajungi rapid la o formă cubică, iar reducerea consolelor este, de asemenea, o idee bună. Dacia recunoaște deschis că Hipsterul este, practic, „un bloc pe patru roți”.

Dacia: Hipster are aceeași poziție de condus ca Sandero

Ușa din spate care oferă acces la portbagaj se întinde pe toată lățimea mașinii și se deschide în două părți, oferind o deschidere uriașă pentru încărcare și descărcare ușoară.

Stopurile sunt amplasate în spatele geamului ușii de la portbagaj, eliminând nevoia unui panou separat. Există o singură culoare disponibilă și doar trei piese vopsite. Este aproape o mașină „de asamblat acasă”.

„Nu am vrut să facem o mașină mică ce pretinde că e altceva. Un cub poate părea solid și robust. Ne-au inspirat și mașinile japoneze Kei. Ei sunt maeștrii în a lucra cu constrângeri, dar totuși să facă ceva cool. Am vrut ca Hipsterul să aibă personalitate, să fie recognoscibil, dar și serios și de încredere. Pare o mașină care te protejează bine. Are o linie înaltă a geamurilor și aceeași poziție de condus ca Dacia Sandero. Hipsterul e mic și prietenos ca aspect, dar nu e o jucărie”, explică Durand.

Caroseria Hipsterului folosește un material numit Starkle, un plastic reciclat în proporție de 20%, obținut din bare de protecție și borduri vechi, amestecat cu material nou. Rezultatul este un finisaj presărat cu pete albe, o imperfecțiune pe care Dacia a ales să o păstreze.

„Am fi putut acoperi petele cu vopsea, dar am vrut să le lăsăm așa. E ceva ce vezi la pantofii sport. Ne-ar plăcea să-l folosim, dar momentan e mai scump. Când producția de masă va începe, va deveni mai rentabil”, spune Durand.

Cum arată interiorul Dacia Hipster

Interiorul este simplu, dar nu auster. Accesul se face printr-o ușă mare pe fiecare parte, cu o curea de pânză în loc de mâner tradițional.

Geamurile sunt glisante, iar în față există o banchetă, cu structura metalică la vedere. Evident, fără reglaj electric.

Tetierele sunt reduse ca dimensiune. Există airbaguri pentru șofer și pasager, iar sistemul de prindere YouClip permite atașarea de accesorii în 11 puncte diferite – de la suporturi de pahare la cutii de depozitare.

Dacia a conceput și o soluție „adu-ți propriul dispozitiv”: o stație de andocare pentru smartphone-ul utilizatorului. Telefonul controlează sistemul audio printr-o boxă portabilă Bluetooth YouClip și servește și drept cheie digitală a mașinii.

„Nu încercăm să reinventăm Mini-ul. A fost unic și genial realizat”, spune Durand. „A apărut într-o altă epocă de reglementări. Dar a schimbat modul în care oamenii gândeau despre mașini – și asta a fost adevărata noastră sursă de inspirație: dorința de a crea mult spațiu interior într-o mașină mică la exterior”.

David Durand, vicepreședintele de design al Dacia, deține un Land Rover Series II din 1968 și șapte motociclete. Asta explică de ce este omul potrivit pentru a conduce designul Dacia – și de ce Hipsterul arată așa cum arată.

„Motocicleta e forma supremă a designului esențial. Ieși cu motorul, două roți și stai deasupra”, spune el.

Cum a ajuns Dacia la conceptul Hipster

Pentru a concepe Dacia Hipster Concept, echipele Dacia au pornit de la nevoile reale ale șoferilor, de la modul în care aceștia își folosesc mașina în viața de zi cu zi. Pe scurt: de la esențial, se arată pe site-ul Dacia.

„Dacia Hipster Concept înseamnă tot ceea ce aștepți de la o mașină de zi cu zi, în doar 3 metri lungime, 1,53 m înălțime și 1,55 m lățime: 4 locuri și un portbagaj modular de la 70 la 500 de litri”, detaliază Stéphanie Chiron, responsabilă produs Dacia.

Modelul duce și mai departe filosofia Dacia bazată pe greutate redusă. Este cu 20% mai ușor decât Spring – o performanță rezultată din abordarea „eco-smart” globală a mărcii: mai puțină greutate înseamnă mai puțină materie primă și mai puțină energie utilizată în producție, dar și mai puțină masă de deplasat, deci un consum energetic mai mic.

Ambiția Dacia Hipster Concept este de a reduce la jumătate amprenta de carbon pe întreg ciclul de viață al vehiculului, comparativ cu cele mai performante vehicule electrice actuale.

Dacia Hipster, un bloc compact așezat pe patru roți

În istoria automobilului, cele mai populare mașini care au avut succes se distingeau printr-un design inovator.

„Ambiția noastră, reinventând adevărata mașină populară, a fost să-i oferim un design evident și memorabil. O mașină pe care o poți desena în trei linii”, spune Romain Gauvin, Design Avansat & Exterior Dacia.

Dacia Hipster Concept se remarcă printr-un design foarte simplu și robust: un bloc compact, bine așezat pe patru roți aflate în colțurile caroseriei, fără niciun fel de porte-à-faux (prelungire) în față sau în spate.

Aceeași simplitate se regăsește în partea frontală, marcată de linii orizontale și proiectoare cu un design curat, care dau mașinii o expresie serioasă, dar prietenoasă.

Partea din spate pune accent pe funcționalitate: hayonul acoperă întreaga lățime a mașinii și se deschide în două părți, pentru un acces foarte practic la portbagaj.

În urmă cu numai câteva zile, constructorul de la Mioveni a publicat o imagine misterioasă cu silueta unui automobil necunoscut. Mesajul „Mic, construit ca un gigant” a stârnit valuri de comentarii și speculații despre viitorul model Dacia, care spunea va fi prezentat luni, 6 octombrie.



