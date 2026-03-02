Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra mai multor țări din Golf, susținând că vizează baze americane, după lovituri cu rachete americano-israeliene de sâmbătă, care au dus la moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

„Către țările aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzilor Revoluționare Iraniene și au fost atrase într-un conflict pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – Franța își exprimă deplinul sprijin și solidaritatea completă”, a declarat Barrot.

Acesta a subliniat că Franța este pregătită să participe la apărarea acestor țări, conform acordurilor internaționale și principiului apărării colective stipulat de legislația internațională.

Ministrul francez a mai precizat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi locuiesc sau vizitează regiunea Golfului.

Franța, Germania și Regatul Unit au emis o declarație comună duminică, în care au afirmat că sunt pregătite să apere interesele proprii și ale aliaților din Golf.

„Atacurile imprudente ale Iranului au vizat aliații noștri apropiați și amenință personalul nostru militar și civilii din regiune”, au afirmat acestea.

„Vom întreprinde măsuri pentru apărarea intereselor noastre și ale aliaților, prin acțiuni defensive necesare și proporționale, inclusiv distrugerea capacităților Iranului de a lansa rachete și drone la sursă”, se arată în declarație.

Potrivit AFP, luni au fost raportate noi atacuri în Golf, inclusiv în orașele Dubai, Doha și Manama, iar armata iraniană a anunțat utilizarea a 15 rachete de croazieră pentru a lovi o bază americană din Kuweit și nave din Oceanul Indian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE