Coloane de fum negru se ridicau deasuora bazei Flotei a 5-a din Manama

Forțele iraniene au atacat baza navală a SUA din Bahrain, în timp ce coloane de fum negru se ridică deasupra sediului Flotei a V-a din Manama, relatează BBC și Al Jazeera. Atacul a fost denunțat de autoritățile locale drept o „încălcare flagrantă a suveranității”

Gărzii Revoluționare Islamice din Iran au anunțat, printr-un comunicat preluat de agenția IRNA, că rachete și drone au lovit sediul Flotei a 5-a a SUA din Bahrain, baze americane din Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și ținte din Israel. „Atacurile au fost un răspuns la agresiunea americano-sionistă pe teritoriul iranian”, se precizează în declarație.

Oficiali americani susțin că rachetele iraniene au fost interceptate

Un oficial american a declarat pentru Politico că sistemele de apărare aeriană au interceptat rachetele iraniene lansate spre baze americane, inclusiv Al Udeid din Qatar, Flota a 5-a din Bahrain, Ali Salem din Kuweit și Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite. Ministerul Apărării al Emiratelor a confirmat interceptarea și a raportat un deces cauzat de resturi de rachetă.

Armata Kuweitului susține că a respins atacul iranian și revendică dreptul de a răspunde „într-un mod proporțional cu gravitatea acestei încălcări, conform legislației internaționale.”

Și Qatarul susține la rândul său că a interceptat proiectile care vizau baza Al-Udeid, cea mai mare instalație americană din Orientul Mijlociu, în timp ce în Abu Dhabi căderea fragmentelor de rachete a provocat primul deces civil raportat în EAU, la baza aeriană Al Dhafra.

Deși amploarea totală a pagubelor materiale din bazele americane rămâne sub evaluare, retorica IRGC și coordonarea atacurilor sugerează intrarea într-o fază de război total, lăsând diplomația regională într-un colaps complet.

Condamnări internaționale la adresa Iranului

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat atacurile iraniene, numindu-le „de neiertat și nejustificabile.” Într-o postare pe X, aceasta a cerut regimului de la Teheran „să se abțină de la escaladări care pot amenința Orientul Mijlociu, Europa și dincolo de acestea.”

În Israel, Forțele de Apărare au raportat activarea sirenelor de alertă în mai multe zone, inclusiv Tel Aviv. În același timp, principalele companii aeriene internaționale au anulat zborurile către regiune din cauza închiderii spațiului aerian.

Arabia Saudită a condamnat atacurile Iranului, avertizând asupra „consecințelor grave ale încălcării principiilor dreptului internațional și suveranității statelor.” „Regatul Arabiei Saudite condamnă agresiunea flagrantă a Iranului împotriva Emiratelor, Bahrainului, Qatarului, Kuweitului și Iordaniei”, a transmis guvernul saudit.

știrea se actualizează

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE