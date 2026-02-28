Nor de fum deasupra orașului

Zona este cunoscută ca fiind un refugiu preferat al turiștilor din Rusia, ceea ce oferă atacului o semnificație geopolitică suplimentară.

Și corespondenții AFP au auzit o explozie puternică în Dubai sâmbătă, iar unul dintre ei a văzut un nor de fum ridicându-se deasupra orașului.

Explozia a avut loc în urma atacurilor iraniene de amploare asupra Golfului, ca represalii pentru atacurile SUA și Israelului asupra Iranului.

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Patru persoane au fost rănite

Potrivit Antena 3 CNN, autoritățile din Dubai au confirmat bombardamentul din zona Palm Jumeirah. Echipele de intervenție în caz de urgență au intervenit la fața locului și au securizat zona, transmit acestea. Apărarea Civilă din Dubai a confirmat că incendiul rezultat este acum sub control. Patru persoane au fost rănite și au fost transferate la unități medicale.

Palatul ayatollahului Khamenei din Teheran, făcut una cu pământul

Israelul a distrus reședința liderului suprem al Iranului. Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times, potrivit Antena 3 CNN.

Într-un moment critic pentru Teheran, figura centrală a regimului, Ali Khamenei, lipsește din viața publică. Ayatollahul nu a fost văzut nici în perioada de tensiune maximă dinaintea atacului forțelor aliate (Israel și SUA), nici imediat după ce loviturile au fost confirmate.

În timpul conflictului de 12 zile declanșat de Israel în luna iunie 2025, ayatollahul Ali Khamenei a fost extras din reședința sa oficială din Capitală și transferat într-o locație securizată, pentru a fi protejat de ofensiva aeriană.































