Marie-Thérèse, originară din Nantes, a fost arestată la începutul lunii aprilie în Anniston, Alabama, stârnind îngrijorarea fiului ei.

„Au încătușat-o de mâini și de picioare, de parcă ar fi fost o infractoare periculoasă”, a declarat acesta pentru Ouest-France.

Departamentul pentru Securitate Internă din SUA, care supraveghează agenția pentru Imigrație și Vămi (ICE), a confirmat pentru BBC că o „străină ilegală din Franța” cu numele Marie-Thérèse a intrat în SUA în iunie 2025 și a depășit perioada de 90 de zile a vizei turistice.

Fiul său susține însă că mama sa a aplicat pentru un green card, dar nu l-a primit încă în momentul reținerii. Marie-Thérèse venise în SUA după ce s-a căsătorit cu Billy, iubitul său din tinerețe. Cei doi s-au cunoscut în anii 1960, când Billy era soldat american la o bază NATO din Saint-Nazaire, iar ea lucra ca secretară. După ce Billy s-a întors în SUA în 1966, legătura lor s-a pierdut, fiecare întemeindu-și o familie.

În 2010, s-au regăsit și au reluat legătura, vizitându-se împreună cu partenerii lor. După ce au rămas văduvi, în 2022, relația lor s-a transformat într-o poveste de dragoste.

„Era un bărbat fermecător, adorabil”, a spus fiul lui Marie-Thérèse, adăugând că cei doi „se iubeau ca niște adolescenți”.

Marie-Thérèse și Billy s-au căsătorit în 2025, iar ea s-a mutat în Alabama, unde a aplicat pentru un green card pentru a rămâne legal în SUA. Totuși, Billy a murit brusc în ianuarie 2026, iar statutul ei de imigrare a devenit incert.

După decesul lui Billy, fiul acestuia și Marie-Thérèse au intrat într-un conflict privind moștenirea. Potrivit fiului femeii, acesta „a amenințat-o, a intimidat-o și chiar i-a tăiat apa, internetul și electricitatea”.

Marie-Thérèse și-a angajat un avocat, însă a fost reținută de ICE cu o zi înainte de o audiere programată. Vecinii au informat copiii săi despre situație. Deși nu există dovezi că fiul lui Billy a fost cel care a raportat-o autorităților, circumstanțele rămân neclare.

Ministerul de Externe al Franței s-a implicat în caz, iar Marie-Thérèse a primit o vizită consulară, conform declarațiilor fiului său pentru presa franceză. Acesta a descris-o drept «o luptătoare» care «rezistă bine», deși suferă de probleme de inimă și de spate.

„Prioritatea noastră este să o scoatem din centrul de detenție și să o repatriem în Franța. În condițiile acestea, nu va rezista o lună”, a spus el.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, ICE a preluat un rol central în inițiativa administrației sale de deportare în masă. Agenția, cu un buget și o misiune extinse, joacă un rol crucial în expulzarea imigranților fără acte din SUA.

„Povestea noastră este ca un film american prost. În fiecare dimineață mă trezesc și îmi spun că nimic din toate acestea nu e adevărat, că a fost doar un coșmar”, a adăugat fiul lui Marie-Thérèse.

