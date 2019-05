„Nu am vorbit cu el (Radu Mazăre -n.r.). Un singur lucru vreau să spun. Am văzut că foarte mulţi se bucură de situaţia în care se află Radu. Mie atitudinea asta a lor, lipsa oricărei culturi politice, a oricărei analize critice a situaţiei de fapt, niciun fel de aplecare asupra drepturilor şi libertăţilor omului îmi aduce aminte de comportamentul gărzilor roşii a lui Mao din perioada marii revoluţii culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu, ca toţi aceşti oameni să aibă parte în viaţa lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în acest proces în urma căruia avem o condamnare. Câtă dreptate a avut el aici, când a fost judecat, atâta dreptate, în momentele când o să aibă nevoie, să aibă şi aceşti oameni din partea lui Dumnezeu”, a declarat Alexandru Mazăre, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), conform Mediafax.