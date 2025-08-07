Sursa: Euronews

Gafa făcută la Euronews

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”, a transmis prezentatoarea de știri de la Euronews.

Nu este prima dată când se întâmplă o astfel de gafă. Un incident fără precedent a avut loc, sâmbătă, la Televiziunea Română, când în direct, la jurnalul de la ora 14.00, a fost anunțată, din greșeală, moartea fostului președinte Ion Iliescu. Informația, preluată neverificată dintr-o postare de pe Facebook, a ajuns pe post printr-un lanț de erori editoriale și presiuni din regie.

Ion Iliescu a murit la 95 de ani

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 ani. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”.

Vestea că Ion Iliescu a murit a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18:00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15:55, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Cine a fost Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost primul președinte al României după răsturnarea regimului Ceaușescu. Fostul șef de stat din perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004 locuia retras în vila sa din Cartierul Primăverii. Ion Iliescu s-a retras de aproape 10 ani din viața publică. În decembrie 1989, în timpul Revoluției în urma căreia l-a răsturnat pe Nicolae Ceaușescu de la putere, Ion Iliescu a format Frontul Salvării Naționale (FSN), care a preluat puterea cu sprijinul armatei conduse de generalul Stănculescu.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Iliescu a rămas în FSN, organizația trecând prin câteva scindări care au dus la formarea FDSN-ului (aripa Iliescu), ulterior schimbându-și denumirea prin diferite fuziuni în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR), apoi Partidul Social Democrat (PSD).





