Ramona și Andreea Lupău au înțeles de mici că munca și seriozitatea sunt cheia către îndeplinirea oricărui vis. Acum, la final de liceu, gemenele din satul Siliștea, la 40 de kilometri de Vaslui, s-au bucurat să afle că munca lor nu a fost în zadar: Ramona a luat Bac-ul cu 9,53, iar Andreea, pentru care contează media pentru admiterea la facultate, cu 9,58. Andreea visează să devină polițistă, dar nu exclude nici posibilitatea de a studia Dreptul.

Ramona vrea să dea la Medicină și, deși a terminat un profil de științe sociale, este convinsă că le poate face față absolvenților de la real. Cele două adolescente au vorbit, pentru Școala 9, despre motivația lor de a învăța și cât a contat că au făcut parte din programul „Vreau în clasa a 9-a” al Fundației World Vision Romania, prin care au mers prima dată în viața lor într-o tabără și au primit consiliere în carieră.

Adolescentele au terminat a XII-a în Vaslui, la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga din orașul Negrești, aproape de satul natal. Doar 46% dintre colegii lor au obținut medie de trecere la Bac în acest an, iar pe județ, rata de promovare este de 75%. Un rezultat legat și de resursele prea puține din educație, într-una dintre cele mai sărace zone ale țării.

Proiectul care ajută elevii din zone defavorizate să meargă la liceu

În urmă cu aproximativ patru ani, o colegă de-ale lor din proiectul „Vreau în clasa a 9-a” le-a recomandat pe fete uneia dintre coordonatoarele programului. I-a spus, în primul rând, că gemenelor le place să învețe.

„Vreau în clasa a 9-a” este o inițiativă a Fundației World Vision Romania, care susține elevii de la sate să finalizeze liceul și să se bucure de oportunități pe care le au de obicei elevii din urban. Pe lângă un sprijin financiar lunar de 350 de lei de persoană, elevii din rural au șansa să participe la ateliere de socializare și gândire critică, tabere de vară și la consiliere vocațională.

Cu această ocazie, Ramona și Andreea au fost prima dată în viața lor în tabără: „Am fost în două tabere, una la Sinaia și una la Poiana Brașov. Ne-am făcut prieteni noi, cu care ținem și acum legătura. Și am văzut peisaje foarte frumoase”, a povestit Ramona pentru Școala 9.

88% dintre copiii de școală primară și 73% dintre cei de gimnaziu, de la sate, n-au mers niciodată în tabără, arată un raport din acest an al World Vision.

La orele de consiliere vocațională au participat într-a XII-a, când erau deja hotărâte pentru o facultate. Dar le-au ajutat oricum, precizează Ramona, căci s-au orientat și mai bine spre o specializare și au înțeles ce calități au în direcția respectivă.

La rândul ei, Andreea este recunoscătoare mai ales pentru impactul pe care aceste activități l-au avut în dezvoltarea ei personală. La început era foarte timidă, își amintește ea, și îi era greu să se deschidă în fața celorlalți, dar lucrurile s-au schimbat radical în cei aproape patru ani de proiect: „Îmi aduc aminte că am făcut o activitate în clasa a IX-a în care trebuia să vorbim despre noi înșine și că a fost foarte greu, nu știam să mă deschid. Acum, în clasa a XII-a, când am reluat activitatea, mi s-a părut lejer”, mai spune ea.

„Ai noștri sunt mai mult plecați, două luni acasă, două în străinătate și tot așa”

Bursa primită prin „Vreau în clasa a 9-a” acoperă o mică parte din cheltuielile pe care fetele le au cu școala și pregătirile pentru facultate. Părinții, care muncesc regulat în străinătate, în agricultură, le oferă restul: „Ai noștri sunt mai mult plecați, două luni acasă, două în străinătate și tot așa”, spune Andreea.

În cea mai mare parte a timpului, fetele locuiesc la bunici. Cu părinții petrec timp când aceștia ajung în țară. „În străinătate se duc să ne sprijine pe noi, mai ales că am făcut și pregătire suplimentară pentru facultate și avem nevoie”, mai explică Andreea.

La rândul lor, adolescentele s-au străduit să învețe cât mai bine pentru a-și face părinții mândri: „Știu că părinții noștri fac foarte multe eforturi să ne susțină la școală, mai ales la pregătire. E frumos să îi răsplătim și noi într-un fel”, adaugă Ramona.

Chiar dacă în perioada școlii online au întâmpinat dificultăți din cauza conexiunii slabe la internet, au găsit mereu o cale să continue să învețe: „Semnalul chiar a fost un impediment. Am încercat prin mai multe moduri să rezolvăm problema, dar nu am reușit. Ne luam lecțiile, după aceea scriam, le trimiteam domnilor profesori și ei ne înțelegeau. Nu era un caz particular”, explică Andreea.

Vizita medicală de la Academia de Poliție i-a schimbat planurile

„Învăț două ore, iau pauză cinci minute și tot așa până seara”. Așa arăta o zi din viața Andreei cu o săptămână înainte de examenul de Bacalaureat. Timp de peste un an, s-a pregătit conștiincios pentru admiterea la Academia de Poliție din București, însă a fost nevoită să își regândească opțiunile după ce a picat la vizita medicală. „La analize mi-a ieșit că am anemie, am fost foarte puțin sub limită. Din cauza a ceva atât de mic nu mai pot susține probele de admitere anul acesta”, explică Andreea cu tristețe în glas.

Adolescenta nu a renunțat la visul ei de a deveni polițistă, însă ca să nu stea un an acasă, a decis să încerce și la Facultatea de Drept din Iași: „Poate mă va atrage mai mult partea asta de Drept, nu se știe niciodată”, spune ea.

Pentru că admiterea se face pe baza mediilor din liceu și de la Bac, Andreea a învățat intens pentru cele trei probe scrise de la examenul maturității: română, istorie și logică.

Ramona, sora ei geamănă, își dorește să își continue studiile tot la Iași, dar la Facultatea de Medicină. Prima persoană care i-a sugerat să dea aici a fost profesoara de chimie din clasa a VIII-a, când a remarcat talentul elevei la această materie. Pe atunci însă, Ramona era încă nesigură: „Aveam doar un gând vag. Doamna profesoară de chimie mă sfătuia și să merg la profilul de științele naturii, dar am vrut să rămân în clasă cu Andreea, la științe sociale. Noi până atunci nu prea ne despărțiserăm”.

„Te-ai făcut medic ca să îi ajuți pe toți, nu doar pe cei care au de unde să îți dea”

La științe sociale, Ramona nu a studiat deloc chimie sau biologie în ultimii doi ani de liceu. Prin intermediul pregătirilor, de două ori pe săptămână la biologie și o dată la chimie, și prin munca individuală, simte totuși că a reușit să compenseze orele în plus făcute de colegii de la real. „Am muncit și am recuperat”, spune ea.

A participat la cele două simulări ale concursului de admitere organizate de Facultatea de Medicină din Iași în martie și mai. „La prima simulare mi-a luat mai mult să mă obișnuiesc cu atmosfera, cu locul nou, dar la a doua simulare a fost diferit. Nu a fost cel mai bun rezultat, dar m-am simțit mândră, pentru că am știut că a fost rodul muncii mele”, povestește Ramona.

Se gândește de pe acum că i-ar plăcea să se specializeze în chirurgie cardio-toracică. Un serial despre medici, „Spitalul Bellevue”, a atras-o în această direcție. Știe, de asemenea, că nu vrea să fie un medic care ia șpagă: „Am fost recent cu bunica mea la spital și am văzut că sunt medici care te tratează după aspectul fizic. Dar nu e corect așa. Te-ai făcut medic ca să îi ajuți pe toți, nu doar pe cei care au de unde să îți dea”, spune Ramona.

Povestea completă, în Școala 9.