George Simion, noi declarații uluitoare într-o conferință de presă la Paris: „Un scenariu e ca eu să fiu omorât”

„Puteți să vă imaginați că după ce au anulat alegerile orice se poate întâmpla și am luat în calcul toate scenariile posibile de care ei sunt în stare, pentru că vor să se agațe de putere. Am trecut prin pericole serioase, dar am reușit să trecem peste ele. Unul dintre cele mai discutate scenarii a fost că eu sau oponentul meu putem fi atacați sau chiar omorâți. Așa că statul român ne asigură servicii de pază și securitate”, a afirmat George Simion în limba engleză, într-o coferință de presă ținută în capitala Franței, cu două zile înaintea turului 2 la prezidențiale.

Momentul poate fi urmărit mai jos, în video:

El a susținut că va deveni președinte dacă alegerile vor fi libere și corecte. „Acum ne uităm spre alegerile de duminică și, așa cum v-am spus, mă aștept la o victorie clară, la o diferență mare. Singurul lucru care ne îngrijorează este că există peste un milion de oameni morți care apar pe listele electorale, așa că vom monitoriza ca oamenii să nu se ridice din morți și să voteze”, a adăugat președintele AUR.

George Simion a mai spus că este convins că exit-poll-urile vor arăta un rezultat de 50-50, dar „după ce începe numărătoarea ne așteptăm la o victorie cu 60%-40%” și a susținut că sondajele care apar în această perioadă sunt manipulate.

Președintele AUR a mai afirmat și luna trecută, într-un interviu acordat lui Steve Bannon, fost strateg-șef la Casa Albă în primul mandat al lui Donald Trump, că se încearcă asasinarea lui: „Vor face orice, cum ai văzut, sunt dispuși să ne elimine fizic”.

Pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale, candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu peste 3,8 milioane de voturi (40,96%). Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a obţinut 20,99% din voturi, iar Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR) 20,07%. Turul 2 va fi pe 18 mai între George Simion și Nicușor Dan, iar distanța dintre cei doi este mai mică de 5 la sută potrivit sondajelor.

