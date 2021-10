„E târziu acum că ne-a chemat domnul Orban la microfon, pentru că nu mai avem ce spune. Nu mai putem să alocăm nicio secundă pe acest prim-ministru distrugător care de astăzi este istorie, așa că nu o să irosim nicio secundă pe Florin Cîțu. La revedere!”, a spus George Simion de la tribuna Parlamentului, după care s-a retras în sală.

Moțiunea de cenzură intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!” este dezbătută marți în plen, după care va fi suspusă la vot.

Reprezentanții USR și AUR au anunțat că vor susține demersul PSD și vor vota moțiunea.

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de 234 de voturi. PSD are 157 de parlamentari, AUR are 43, iar USR-PLUS are 80, care cumulează în total 280 de voturi.

