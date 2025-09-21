Avionul militar rus a intrat în spațiul aerian deasupra Mării Baltice

S-a stabilit că este vorba despre un avion rusesc de recunoaştere IL-20M. După identificarea vizuală, s-a predat escorta partenerilor NATO din Suedia, au transmis Forţele aeriene germane, potrivit Reuters.

„Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată de NATO pentru a investiga o aeronavă neidentificată, fără plan de zbor şi fără contact radio, aflată în spaţiul aerian internaţional”, a comunicat Luftwaffe (Forţele aeriene germane).

Aeronavă militară de recunoaștere și supraveghere electronică

Avionul IL-20M este o aeronavă militară de recunoaștere și supraveghere electronică, dezvoltată pe baza avionului de linie Ilyushin Il-18. Este folosit în principal pentru misiuni de interceptare și colectare de informații electronice, fiind echipat cu diverse sisteme avansate de recunoaștere radio-tehnică și camere fotografice panoramice.

Acest avion poate intercepta și înregistra semnalele radar și radio ale inamicului și transmite datele în timp real către comanda de la sol.

Acest tip de avion este folosit de armata rusă, fiind implicat adesea în misiuni de recunoaștere de-a lungul granițelor NATO, mai ales în zona Mării Baltice.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei

Între timp, Consiliul Nord-Atlantic al NATO urmează să se reunească marţi, 23 septembrie, pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia, au declarat pentru Reuters doi oficiali familiarizaţi cu situaţia.

Autorităţile de la Tallinn au acuzat că trei avioane ruseşti MiG-31 au pătruns vineri, 19 septembrie, în spaţiul aerian estonian fără permisiune şi au rămas timp de 12 minute, înainte de a fi forţate să se retragă.

NATO a confirmat că a interceptat avioanele rusești care au pătruns în spațiul aerian al Estoniei.

„În cursul zilei de vineri, avioane rusești au încălcat spațiul aerian estonian. NATO a răspuns imediat și a interceptat aeronavele rusești. Acesta este un exemplu al comportamentului iresponsabil al Rusiei și al capacității NATO de a reacționa rapid”, a transmis un purtător de cuvânt al NATO, potrivit The Guardian.

Estonia a activat Articolul 4 din Tratatul NATO în urma acestei situații.

Incidentul în care au fost implicate avioanele rusești vine la scurt timp după ce Estonia a început să-și consolideze granițele cu Rusia. Estonia a fost prima țară membră NATO care a luat această decizie.

Rusia neagă că a încălcat spațiul aerian al Estoniei

Ministerul rus al Apărării susține că trei dintre avioanele sale au zburat vineri dinspre Karelia către Kaliningrad fără să încalce spațiul aerian al Estoniei. Imaginile făcute publice de Suedia contrazice, însă, această versiune.

Estonia a protestat față de încălcarea spațiului său aerian de către trei avioane de luptă MiG-31 şi a solicitat consultări în cadrul NATO.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control”, spune Ministerul rus al Apărării într-un comunicat preluat de agenția de presă TASS.

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian al Estoniei. Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, adaugă Ministerul rus al Apărării.