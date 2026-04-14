Acordul extinde colaborarea militară dintre cele două țări, cu Germania angajându-se să ofere sprijin suplimentar în domenii esențiale, precum apărarea aeriană, armele cu rază lungă de acțiune, dronele și muniția.

„Acum, mai mult ca niciodată, vrem să învățăm unii de la alții”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a subliniat că cele două părți au convenit asupra unor proiecte comune, inclusiv producția de drone.

Un element semnificativ al acordului este memorandumul de înțelegere între ministerele apărării din cele două state, care vizează schimbul electronic de date militare. Zelenski a anunțat semnarea a încă 10 acorduri de cooperare în aceeași zi.

„Astăzi avem noi acorduri de cooperare — 10 în total. În domenii cheie”, a spus liderul ucrainean. „Germania este un lider clar în sprijinirea Ucrainei și a eforturilor noastre de a proteja vieți”.

Semnarea acestui acord se înscrie în eforturile mai ample ale Ucrainei de a-și extinde parteneriatele de apărare la nivel internațional și de a dezvolta industria de armament internă. În martie 2026, Ucraina a încheiat un acord de securitate pe 10 ani cu Bulgaria, iar în ultimele săptămâni a stabilit parteneriate de apărare cu trei țări din Golf.

Sectorul apărării din Ucraina a cunoscut o expansiune semnificativă de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022, incluzând dezvoltarea dronelor și a sistemelor de război electronic. De asemenea, în 2025, Zelenski a anunțat planuri ambițioase de a exporta tehnologii de apărare și de a deschide linii de producție în țările partenere.

De atunci, Ucraina a semnat acorduri de dezvoltare și producție comună cu mai mulți parteneri internaționali, atrăgând investiții externe semnificative. Germania rămâne unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei în Europa, oferind echipament militar și asistență financiară încă din 2022.

