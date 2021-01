Compusă de Richard Rodgers și Oscar Hammerstein cu aproape două decenii mai devreme, melodia „You Never Walk Alone” a fost adoptat ca imn de fanii echipei de fotbal Liverpool.

Prietenul Pete Price a anunțat duminică faptul că Gerry Marsden a murit din cauza unei boli cardiace.

Clubul Liverpool amintește că „al treilea single al grupului, o copertă a clasicului Rodgers și Hammerstein, a devenit faimos în întreaga lume sub numele de imn al formației Liverpool și este cântat cu câteva momente înainte de începerea fiecărui meci disputat acasă, pe Anfield”.

„Cuvintele lui Gerry vor trăi pentru totdeauna alături de noi. Nu vei merge niciodată singur”, a deplâns clubul Liverpool moartea cântărețului Gerry Marsden.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsdens passing.



Gerrys words will live on forever with us. Youll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV