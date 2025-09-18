„Rachetele au căzut una după alta, fără pauză”

În interviul acordat, Hamad a descris momentele din timpul atacului aerian. „Eram în reuniune, delegația de negociatori și câțiva dintre frații noștri din Hamas, și începusem să studiem propunerea americană de armistițiu în Gaza”, a declarat el.

A senior Hamas official has spoken publicly for the first time since Israel attacked the group's leadership in Qatar, describing to Al Jazeera the moment of the attack and how the officials managed to barely escape. pic.twitter.com/ZC6m9mqBPf — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2025

„Mai puțin de o oră mai târziu am auzit zgomotul unui bombardament puternic și am plecat repede pentru că știam fără umbră de îndoială că era un atac israelian țintit. Rachetele au căzut una după alta, fără pauză: aproximativ 12 în mai puțin de un minut”, a mai spus liderul Hamas.

Hamad a subliniat că supraviețuirea sa și a colegilor săi a fost, în viziunea lui, o chestiune de destin: „Allah ne-a destinat să supraviețuim acestei agresiuni perfide împotriva noastră și a Qatarului.”

Cinci lideri Hamas, vizați în atac

Potrivit surselor apropiate Hamas, în clădirea vizată de Israel se aflau, alături de Ghazi Hamad, alți cinci oficiali de rang înalt: Khalil al-Hayya, negociator-șef, Khaled Meshaal, fost lider al organizației, Zaher Jabarin, responsabil pentru Cisiordania, precum și Basem Naim și Taher al-Nunu, membri ai biroului politic.

Un fiu al lui Khalil al-Hayya ar fi fost ucis în atac, dar Hamas a susținut ulterior că acesta este în viață, fără a oferi dovezi.

Lider Hamas: „Trump nu ne sperie”

În interviul său, Ghazi Hamad a comentat și declarațiile președintelui american Donald Trump, care avertizase Hamas să nu folosească ostaticii israelieni drept scuturi umane. „El nu ne sperie. Noi tratăm prizonierii după valorile noastre. Cei care îi pun în pericol sunt israelienii, prin atacurile lor”, a spus Hamad.

Senior Hamas Official Ghazi Hamad: We Treat Hostages According to Islamic Law – Israel Endangers Them, Trump Should Address Israel, Not Hamas; Trump Has Always Been on the Wrong Side of History pic.twitter.com/rXL8TICuN2 — MEMRI (@MEMRIReports) September 18, 2025

Acesta a adăugat că negocierile pentru încetarea focului au fost „o experiență amară” și că Statele Unite nu pot fi considerate un mediator credibil.

Israelul a vizat pentru prima dată Qatarul

Atacul din 9 septembrie a fost prima lovitură aeriană israeliană asupra Qatarului, țară care găzduiește conducerea politică a Hamas din 2012. Israelul a anunțat că a vizat liderii mișcării, dar toți cei aflați în clădire au supraviețuit.

Potrivit autorităților din Doha, în atac au fost uciși cinci membri Hamas și un ofițer de securitate qatarez. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat Qatarul că trebuie să expulzeze liderii Hamas sau „să îi aducă în fața justiției, pentru că altfel o va face Israelul.”

Lovitura israeliană asupra Qatarului a provocat indignare în lumea arabă. Lideri din mai multe state arabe și islamice s-au reunit la Doha într-un summit de urgență, unde au condamnat atacul, calificându-l drept „laș”. Însă reuniunea s-a încheiat fără măsuri concrete împotriva Israelului.

Bilanțul războiului din Gaza

Conflictul declanșat după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 continuă să facă victime. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, peste 65.000 de persoane au murit de atunci, inclusiv aproximativ 19.000 de copii.

Un raport al Națiunilor Unite publicat recent a calificat războiul drept genocid, o concluzie susținută și de organizații internaționale pentru drepturile omului precum Amnesty International și Human Rights Watch. Israelul respinge aceste acuzații și susține că luptă împotriva Hamas, care operează din zone civile.

