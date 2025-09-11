Oficial israelian: „Îi vom urmări oriunde”

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a declarat la Washington că operațiunile vor continua:

„I-am avertizat pe teroriști, oriunde s-ar afla… îi vom urmări și îi vom distruge pe cei care ne vor distruge”, a spus el la un eveniment care marca cinci ani de la semnarea Acordurilor Abraham.

Israels Ambassador to the US, Yechiel Leiter, in an interview on Fox:



“If we didnt eliminate Hamass senior leaders this time, we will eliminate them next time.



Right now, there is some criticism toward us, but they will get over it…” pic.twitter.com/hOAEUH8sDy — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) September 10, 2025

Atacul a avut loc marți, 9 septembrie, la doar o zi după ce Hamas a revendicat un atentat armat lângă Ierusalim, soldat cu moartea a șase persoane.

It was great to join @BretBaier on @SpecialReport to discuss Israels strike on Hamas leadership today.

We will not allow murderous jihadists a victory. The perpetrators of the October 7th massacre will be brought to justice. Hamas will be defeated. https://t.co/Vqo5U5njJF — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) September 10, 2025

Într-o postare pe platforma X, ambasadorul israelian a scris că „Hamas va fi înfrânt”, subliniind că autorii masacrului din 7 octombrie vor fi aduși în fața justiției.

Reacția Statelor Unite și a Qatarului

Wall Street Journal a relatat că președintele Donald Trump a avut o discuție tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, avertizând că decizia de a ataca în Qatar „nu a fost înțeleaptă”, deși Statele Unite au fost informate în prealabil despre atacul aerian lansat în Doha.

Qatar, țara-gazdă a negocierilor pentru un armistițiu în Gaza, a criticat puternic atacul. Premierul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a declarat pentru CNN că guvernul său „reevaluează totul” în privința relației cu Hamas și discută cu SUA și partenerii regionali despre următorii pași.

Unda de șoc în Orientul Mijlociu

Atacul din Doha a generat o serie de vizite diplomatice în semn de solidaritate cu Qatarul. Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed, a ajuns miercuri la Doha. Și prințul moștenitor al Iordaniei, precum și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, erau așteptați în zilele următoare.

În paralel, Israelul și-a extins operațiunile militare și în alte zone. Armata a confirmat că a bombardat capitala Yemenului, Sanaa, vizând ministerul apărării al rebelilor Houthi, după ce în august îl ucisese pe prim-ministrul acestora, Ahmad Ghaleb al-Rahwi.

Uniunea Europeană a anunțat că va propune sancționarea unor miniștri israelieni considerați extremiști și suspendarea unor măsuri comerciale din acordul UE–Israel. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că presiunea asupra Israelului este tot mai mare. Germania, unul dintre aliații Israelului, a confirmat că va participa la discuțiile privind aceste măsuri.

Negocieri blocate pentru armistițiu

Întrebat de Reuters cum va afecta atacul negocierile pentru încetarea focului, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a răspuns: „Nu știm. Hamas a respins până acum toate ofertele puse pe masă”.

Gruparea islamistă a anunțat din nou sâmbătă că ar elibera toți ostaticii dacă Israelul ar opri războiul și și-ar retrage forțele din Gaza. În schimb, premierul Netanyahu insistă asupra unui acord „totul sau nimic”: eliberarea tuturor ostaticilor și capitularea Hamas.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a ucis 1.200 de oameni, majoritatea civili, și a dus la răpirea a 251 de persoane, potrivit datelor Israelului. Răspunsul israelian a fost devastator pentru Fâșia Gaza: peste 64.000 de morți, de asemenea majoritatea civili, conform autorităților locale din enclavă.