UPDATE, ora 17.20: Delegaţia Hamas care se afla la Doha pentru a negocia o încetare a focului în Gaza a supravieţuit atacului israelian, afirmă surse Reuters. Potrivit presei arabe, toţi liderii Hamas erau prezenţi în momentul în care clădirea în care se aflau a fost lovită de o lovitură aeriană israeliană, scrie The Times of Israel.

Printre membrii delegaţiei atacate la sediul Hamas din Doha se afla liderul Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya. De asemenea, în sediu ar fi fost prezente în timpul atacului figuri importante ale Hamas: Zaher Jabarin, care conduce Hamas în Cisiordania, Muhammad Darwish, şeful Consiliului Shura al Hamas, şi mai ales Khaled Mashaal, şeful Hamas în străinătate.

Nu a existat deocamdată nicio confirmare oficială din partea autorităţilor.

Trump a dat undă verde

Ambasada SUA din Doha a emis un ordin de adăpostire pentru cetăţenii americani. „Am văzut rapoarte despre atacuri cu rachete care au loc în Doha. Ambasada SUA a instituit un ordin de adăpostire pe loc pentru facilităţile sale. Cetăţenii americani sunt sfătuiţi să se adăpostească pe loc şi să monitorizeze conturile de social media ale ambasadei SUA pentru actualizări”, a transmis pe X misiunea diplomatică americană.

Televiziunea Canal 12 din Israel, citând un oficial israelian, susţine că preşedintele american Donald Trump a dat undă verde pentru un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, potrivit Reuters, care precizează că nu a putut confirma încă această informaţie.

Condamnă atacul „laș”

Știre inițială: Rețeaua de știri Al Jazeera, finanțată de Qatar, a făcut legătura între explozie și anunțul israelian. Explozia a răsunat la Doha, trimițând fum negru în aer. Nu a fost imediat clar dacă cineva a fost rănit în atac.

La scurt timp, Qatarul a avut o primă reacție. Autoritățile au afirmat că loviturile israeliene au vizat locuințele liderilor Hamas și condamnă atacul „laș”.

Conducerea exilată a Hamas își are de mult timp sediul în Qatar, țară care a servit drept mediator în discuțiile dintre Hamas și Israel timp de mai mulți ani, chiar înainte de cel mai recent război din Fâșia Gaza.

Un atac asupra conducerii sale de top ar putea complica și mai mult negocierile privind un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor luați în atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al grupării teroriste, ucis în Gaza

Purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas, Abu Obeida, a fost ucis într-un atac aerian în orașul Gaza, conform declarațiilor Israelului. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a felicitat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și agenția de securitate Shin Bet pentru „execuția impecabilă” într-o postare pe X. Hamas nu a confirmat încă decesul lui Obeida, relatează BBC.

Gruparea armată palestiniană a raportat anterior că zeci de civili au fost uciși și răniți în atacurile aeriene israeliene asupra unei clădiri rezidențiale din district. Jurnaliștii locali au menționat că cel puțin șapte persoane au murit și 20 au fost rănite în atacurile asupra cartierului dens populat al-Rimal.

Atacul de sâmbătă are loc în contextul unor bombardamente continue asupra orașului Gaza, înaintea unei ofensive israeliene planificate. Katz a avertizat că și alți „parteneri criminali” ai lui Obeida vor fi vizați odată cu „intensificarea campaniei din Gaza”.

Acțiunile Israelului, un genocid

Cea mai mare asociaţie globală de specialiști în studii despre genocid a adoptat o rezoluţie prin care afirmă că acţiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile legale pentru a fi considerate genocid, potrivit convenţiei ONU din 1948.

Într-o rezoluție de trei pagini, IAGS prezintă o serie de acțiuni întreprinse de Israel pe parcursul războiului de 22 de luni, pe care le recunoaște ca fiind genocid, crime de război și crime împotriva umanității, conform articolului II al Convenţiei ONU din 1948.











