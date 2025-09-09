UPDATE, ora 17.20: Delegaţia Hamas care se afla la Doha pentru a negocia o încetare a focului în Gaza a supravieţuit atacului israelian, afirmă surse Reuters. Potrivit presei arabe, toţi liderii Hamas erau prezenţi în momentul în care clădirea în care se aflau a fost lovită de o lovitură aeriană israeliană, scrie The Times of Israel.

Printre membrii delegaţiei atacate la sediul Hamas din Doha se afla liderul Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya. De asemenea, în sediu ar fi fost prezente în timpul atacului figuri importante ale Hamas: Zaher Jabarin, care conduce Hamas în Cisiordania, Muhammad Darwish, şeful Consiliului Shura al Hamas, şi mai ales Khaled Mashaal, şeful Hamas în străinătate.

Nu a existat deocamdată nicio confirmare oficială din partea autorităţilor.

Trump a dat undă verde

Ambasada SUA din Doha a emis un ordin de adăpostire pentru cetăţenii americani. „Am văzut rapoarte despre atacuri cu rachete care au loc în Doha. Ambasada SUA a instituit un ordin de adăpostire pe loc pentru facilităţile sale. Cetăţenii americani sunt sfătuiţi să se adăpostească pe loc şi să monitorizeze conturile de social media ale ambasadei SUA pentru actualizări”, a transmis pe X misiunea diplomatică americană.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Televiziunea Canal 12 din Israel, citând un oficial israelian, susţine că preşedintele american Donald Trump a dat undă verde pentru un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, potrivit Reuters, care precizează că nu a putut confirma încă această informaţie.

Condamnă atacul „laș”

Știre inițială: Rețeaua de știri Al Jazeera, finanțată de Qatar, a făcut legătura între explozie și anunțul israelian. Explozia a răsunat la Doha, trimițând fum negru în aer. Nu a fost imediat clar dacă cineva a fost rănit în atac.

La scurt timp, Qatarul a avut o primă reacție. Autoritățile au afirmat că loviturile israeliene au vizat locuințele liderilor Hamas și condamnă atacul „laș”.

Conducerea exilată a Hamas își are de mult timp sediul în Qatar, țară care a servit drept mediator în discuțiile dintre Hamas și Israel timp de mai mulți ani, chiar înainte de cel mai recent război din Fâșia Gaza.

Un atac asupra conducerii sale de top ar putea complica și mai mult negocierile privind un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor luați în atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al grupării teroriste, ucis în Gaza

Purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas, Abu Obeida, a fost ucis într-un atac aerian în orașul Gaza, conform declarațiilor Israelului. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a felicitat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și agenția de securitate Shin Bet pentru „execuția impecabilă” într-o postare pe X. Hamas nu a confirmat încă decesul lui Obeida, relatează BBC.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Gruparea armată palestiniană a raportat anterior că zeci de civili au fost uciși și răniți în atacurile aeriene israeliene asupra unei clădiri rezidențiale din district. Jurnaliștii locali au menționat că cel puțin șapte persoane au murit și 20 au fost rănite în atacurile asupra cartierului dens populat al-Rimal.

Atacul de sâmbătă are loc în contextul unor bombardamente continue asupra orașului Gaza, înaintea unei ofensive israeliene planificate. Katz a avertizat că și alți „parteneri criminali” ai lui Obeida vor fi vizați odată cu „intensificarea campaniei din Gaza”.

Acțiunile Israelului, un genocid

Cea mai mare asociaţie globală de specialiști în studii despre genocid a adoptat o rezoluţie prin care afirmă că acţiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile legale pentru a fi considerate genocid, potrivit convenţiei ONU din 1948.

Într-o rezoluție de trei pagini, IAGS prezintă o serie de acțiuni întreprinse de Israel pe parcursul războiului de 22 de luni, pe care le recunoaște ca fiind genocid, crime de război și crime împotriva umanității, conform articolului II al Convenţiei ONU din 1948.




Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais / FOTO
Unica.ro
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Restricții de circulație pe DN1 pe sensul spre Ploiești. Rutele ocolitoare pe care sunt sfătuiți șoferii să conducă, începând de astăzi 
Știri România 16:46
Restricții de circulație pe DN1 pe sensul spre Ploiești. Rutele ocolitoare pe care sunt sfătuiți șoferii să conducă, începând de astăzi 
Incendiu la Grădina Zoologică din București: arde o suprafață de 2000 de metri pătrați, intervin 11 autospeciale de stingere
BREAKING NEWS
Știri România 16:42
Incendiu la Grădina Zoologică din București: arde o suprafață de 2000 de metri pătrați, intervin 11 autospeciale de stingere
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 16:55
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Stiri Mondene 16:51
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:43
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă