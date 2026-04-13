Mesajul familiei

Decesul a survenit după o perioadă extrem de dificilă. În ultimele săptămâni, artistul fusese internat în stare critică în urma unei intervenții chirurgicale, timp în care familia i-a fost permanent alături.

Liliana Urschi, fiica actorului cunoscut drept „Regele Umorului” din Republica Moldova, a transmis un mesaj profund emoționant despre suferința îndelungată a tatălui ei.

„Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta”, a transmis Liliana Urschi pe pagina de Facebook a artistului.

O viață dedicată scenei și publicului

Născut pe 18 ianuarie 1948 în satul Cotiujenii Mari (raionul Șoldănești), Gheorghe Urschi și-a transformat vocația într-o carieră legendară, care a definit umorul moldovenesc.

A absolvit prestigioasa Școală de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova în anul 1970. Gheorghe Urschi și-a legat numele în special de Teatrul „Luceafărul”, unde s-a remarcat atât prin talentul actoricesc, cât și prin viziunea regizorală.

De-a lungul a peste 40 de ani de carieră, a creat un patrimoniu impresionant, scriind piese de teatru, publicând cărți și realizând spectacole și emisiuni de televiziune devenite repere absolute pentru public.

Recunoaștere și distincții de stat

Pentru aportul inestimabil adus culturii din Republica Moldova, Gheorghe Urschi a fost recompensat de-a lungul timpului cu cele mai înalte titluri și onoruri:

2008: Decorat cu Ordinul Republicii.

2012: I-a fost conferit titlul de Artist al Poporului de către fostul președinte Nicolae Timofti.

2014: A devenit Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău.

2019: A fost distins cu Premiul Național.

Peste un deceniu de luptă cu boala

Calvarul medical al maestrului a început în anul 2011, atunci când a suferit un accident vascular cerebral (AVC) sever.

Acest episod i-a afectat dramatic starea de sănătate, forțându-l să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a urma tratamente complexe de recuperare, inclusiv la o clinică specializată din Israel.

Timp de aproape 15 ani, Gheorghe Urschi a dus o luptă continuă pentru viață, înconjurat de dragostea familiei și de respectul necondiționat al publicului său.

“Nu cred, dar știu, că unirea se va produce. Ea va veni ca o ploaie, daca vrei”,

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE