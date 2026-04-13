Luarea de poziție a șefului executivului de la Roma vine după un val de atacuri publicate de liderul de la Casa Albă pe rețelele de socializare, vizând politica externă a Suveranului Pontif.

„Este normal ca Papa să ceară pace”

Într-un comunicat oficial emis de biroul său, Giorgia Meloni a luat apărarea șefului Bisericii Catolice, subliniind rolul fundamental al acestuia de promotor al păcii la nivel global.

„Consider că vorbele președintelui Trump cu privire la Sfântul Părinte sunt inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să ceară pace și să condamne toate formele de război”, a transmis Giorgia Meloni.

Acuzațiile lui Donald Trump

Reacția Italiei a fost declanșată de o serie de mesaje publicate duminică de Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

Liderul american l-a criticat în termeni duri pe Papa Leon al XIV-lea – primul Suveran Pontif născut în America, ales în funcție în luna mai a anului trecut.

Trump a sugerat că Biserica Catolică l-a numit pe actualul Papă tocmai pentru a gestiona relația cu administrația sa, însă s-a declarat profund nemulțumit de acțiunile acestuia

Trump l-a numit pe Papă „slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă”.

„Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu vreau un Papă care consideră că este îngrozitor că America a atacat Venezuela”, a detaliat președintele american în interacțiunile cu presa și în mediul online.

Totodată, președintele american i-a cerut Suveranului Pontif să nu mai „servească stângii radicale”, să își folosească „bunul simț” și să se concentreze pe a fi un lider spiritual remarcabil, abandonând atitudinea de „politician”.

Potrivit lui Trump, traiectoria actuală a Papei „dăunează Bisericii Catolice”.

Critica deschisă a Giorgiei Meloni la adresa președintelui american reprezintă un moment diplomatic cu atât mai surprinzătore, cu cât distanțarea vine pe fondul unei apropieri ideologice cunoscute.

De altfel, premierul italian a fost singurul șef de guvern din statele Uniunii Europene care a ales să participe fizic la ceremonia de învestire a lui Donald Trump din anul 2025.

