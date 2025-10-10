„Nici în perioada de criză nu cred că lucrurile au arătat așa”

Pentru mulți angajați din IT, obligația de reîntoarcere la birou după pandemie părea să fie o lovitură puternică. Anul 2025 a adus, însă, un alt aspect și mai grav: reduceri de personal în mai multe companii.

Din această cauză, susține liderul Sindicatului IT din Timișoara, „anul 2025 a fost cel mai greu din ultimul deceniu”. „Nici în perioada de criză (n.r. 2008-2009) nu cred că lucrurile au arătat așa. Sectorul în sine se reașează în funcție de AI, în funcție de repoziționarea clienților față de activitățile care se realizează în regim de suport”, afirmă Iancu.

Potrivit sindicalistului de la Timișoara, pentru că serviciile suport sunt preponderente în industria IT din România, sectorul a fost lovit în momentul în care companiile au decis să își scadă costurile pentru aceste servicii prin implementarea unor soluții de inteligență artificială sau prin mutarea operațiunilor către regiuni mai ieftine cum ar fi India.

„Pe zona de vest a țării avem companii care au redus și de ordinul sutelor de poziții. Sigur, se fac încet, se fac treptat, într-un anumit calendar, se fac în anumite condiții, dar lucrurile se întâmplă”, a semnalat Florentin Iancu pentru Libertatea.

Iancu susține că dacă unele companii au anunțat public concedierile, altele au preferat să nu divulge foarte multe planuri interne de organizare, dar asta nu înseamnă că ele nu există . „Se vede un vârf, dar e ca un iceberg. E ceva care nu se vede și poate uneori e mult mai mare decât ce se vede. Trăim o îngrijorare în momentul de față cu privire la ce se va întâmpla”, a mai declarat Florentin Iancu.

Angajați din industria IT au manifestat miercuri, 9 octombrie 2024, în Piața Operei din Timișoara. „Stop abuzurilor, hărțuirii și epuizării la locul de muncă”, a fost unul dintre mesajele protestatarilor.

„Companiile au avut grijă ca lucrurile să se întâmple respectându-se absolut toate prevederile legale”

Sindicalistul de la Timișoara susține că organizația pe care o conduce nu a fost sesizată în acest an cu privire la abuzuri comise de angajatorii din IT cu ocazia reducerilor de personal.



„Sunt companii care sunt foarte atente la imaginea lor, dar și la relația profesională. Ca atare, e puțin probabil să vedem ceea ce am numi abuzuri. Cu siguranță nu au fost sau nu sunt abuzuri. Că nu vedem niște pachete sociale sau de exit la nivelul la care ne-am dori noi ca angajați, care să cuantifice puțin și timpul necesar reinserției în piața muncii pe aceeași poziție sau la același venit salarial, este o altă discuție. Dar nu putem discuta despre abuzuri”, a dat asigurări liderul sindicaliștilor din IT de la Timișoara.

În 90 la sută din cazuri, susține Florentin Iancu, nu e vorba de concediere efectivă, ci de o încetare a contractului de muncă prin acordul părților. „Asta înseamnă că există un pachet de exit, sunt niște condiții de încetare, dar sunt și niște condiții de confidențialitate foarte puternice. Prin urmare, nu o să vedem cazuri sau probleme de genul ăsta, de abuzuri. Companiile au avut grijă ca lucrurile să se întâmple respectându-se absolut toate prevederile legale”, a mai explicat liderul sindical, potrivit căruia în unele cazuri organizația care apără drepturile angajaților a negociat pachete sociale mai generoase care s-au respectat.



În anumite situații, aceste pachete au fost îmbunătățite. „Nu uitați că în legislația românească, în afară de luna de preaviz, nu avem nicio garanție a unui salariu compensatoriu, ceea ce este un mare vid legislativ”, a semnalat Florentin Iancu.

„Vulnerabilitățile noastre vin și din modul în care sectorul în sine a fost dezvoltat de-a lungul timpului”

Liderul Sindicatului IT din Timișoara susține că în momentul de față este mult mai greu să îți găsești un loc de muncă în domeniul IT decât era în urmă cu doi-trei ani, iar pentru un tânăr absolvent sau pentru un IT-ist fără experiență este cu atât mai dificil.

„Piața piața muncii în sectorul IT este inundată acum și cu destul de multe persoane care își pierd job-urile și care ar fi dispuse probabil să accepte și condiții sau salarii mai mici pentru a avea continuitate. Ca atare, dincolo de numărul mai scăzut de poziții deschise, trebuie să luăm în calcul și o abundență nenaturală pe piața muncii din sectorul IT”, subliniază Iancu.

Dincolo de problemele din industria IT de la nivel global, o mare problemă a industriei IT din România, susține liderul organizației care apără drepturilor angajaților din domeniu, vine din modul în care industria de la noi s-a dezvoltat. Astfel, susține Florentin Iancu, problema României este că și-a construit un sector IT dezvoltat foarte mult pe servicii suport care „au încă de la început un grad ridicat de vulnerabilitate”.

„Nu am reușit, din păcate, în România «să furăm» know-how și să aducem activități mult mai încărcate cu plus-valoare, care au rădăcini mai adânci în locația în care se întâmplă. Vulnerabilitățile noastre vin și din modul în care sectorul în sine a fost dezvoltat de-a lungul timpului: am mers pe cantitate și nu neapărat pe calitate când vine vorba de joburi, cât sunt ele de relevante în peisajul unei companii, cât sunt de încărcate cu plus valoare ca meserii”, a mai semnalat Iancu.

„Frica noastră numărul unu e că va urma o deprofesionalizare”

Liderul de sindicat de la Timișoara spune că cea mai mare teamă în industrie este că se va intra în această spirală în care IT-iștii vor fi nevoiți să accepte locuri de muncă fără plus valoare, plătite prost. „Frica noastră numărul nu este că va urma o deprofesionalizare”, a declarat Florentin Iancu pentru Libertatea.

Una dintre soluții, susține reprezentantul IT-iștilor din Timișoara, este ca specialiștii din domeniu să creeze o dependență de România a companiilor care activează aici. „Foarte multe din probleme noastre pleacă din faptul că de-a lungul timpului nu am urmărit, la nivelul la care ar fi trebuit, să aducem cât mai multe job-uri care să fie mai greu de mutat din toate punctele de vedere”, a mai declarat Florentin Iancu.

România nu poate concura cu India la costuri

Un lucru cunoscut deja în industria IT este intrarea puternică a Indiei pe piața globală a serviciilor. Florentin Iancu susține că India a devenit tot mai competitivă, nu doar din perspectiva costurilor, ci și a calității serviciilor. „Sigur că nu putem să facem față în cu competiția asta, iar AI-ul (n.r. inteligența artificial) a reușit prin locuri cum e India să depășească blocaje de limbă sau de orice altă natură care înainte ne-au protejat cumva pe noi”, a mai explicat Florentin Iancu.

Potrivit liderului de sindicat, puțini dintre IT-iști români concediați pornesc ceva pe cont propriu. Cei mai mulți încearcă să se reintegreze, dacă pot, pe piața muncii. „Mulți dintre ei au rate și alte obligații. Să începi ceva pe cont propriu, care va începe să producă după o anumită perioadă de timp, într-un context în care tu ai fost concediat fără un pachet compensatoriu care să-ți asigure mai mult de o lună două de existență, e foarte complicat. Atunci ești nevoit cumva să-ți găsești de muncă”, a declarat Florentin Iancu pentru Libertatea. Președintele Sindicatului IT Timișoara speră ca industria „să iasă mai puternică sau cu o optică diferită din toată povestea asta”.

„Chemarea la birou a picat în plan secund”

Florentin Iancu susține că în contextul crizei din IT, nemulțumirile din companii legate de chemarea la birou au trecut în plan secund. Sindicalistul de la Timișoara crede că în viitorul apropiat vor mai fi companii care vor accepta munca integral de acasă, decât în situații clar specificate.

„Se va veni cel puțin una-două zile la birou. Sigur că, psihologic vorbind, nu am primit bine vestea asta în sector. Poate că ne așteptam cumva să se întâmple în timp. Lumea s-a obișnuit să muncească de acasă. România, din punct de vedere al mobilității, nu e poate locul cel mai fericit din lume și atunci sigur că a veni la birou era un un stres suplimentar pentru toată lumea, dar nu avem ce să facem. La ora actuală, cam toate companiile au impus câteva zile la birou, ba chiar unele au impus o întoarcere la birou totală. Din punct de vedere legal toată lumea a fost acoperită cu hârtii”, a exemplificat Iancu.

Nici eliminarea facilităților fiscal pentru sectorul IT nu le-a picat bine lucrătorilor din industrie. „Noi am atras atenția la început de an că, probabil ce luăm pe mere vom da pe pere pentru că această chestiune a pus gaz pe foc. Dacă în peisajul geopolitic al unei companii ne întrebăm de unde să mai reducem, această facilitate fiscală înclina balanța spre România în comparație cu alte state. Prin faptul că s-a introdus acum (n.r. eliminarea facilității fiscale), ce se spera că se va câștiga la buget, probabil s-a pierdut prin faptul că foarte mulți angajați au ieșit din sector din cauza restructurărilor”, a mai declarat Florentin Iancu.

Liderul Sindicatului IT din Timișoara, Florentin Iancu

Sindicalistul timișorean spune că problema impozitării, a rechemerării la birou și a restructurărilor a creat în industria IT din România „o stare de fapt cu provocările cele mai mari de când s-a dezvoltat sectorul ăsta în România”.

„E foarte important cum vom ieși de aici pentru că e un sector important pentru economia românească. E foarte important ce lecții învățăm cu toții din chestiunea asta. Ne arată că nimeni nu este ferit de turbulențele economiei globale și trebuie să fim mai atenți și la tipurile de job-uri pe care le aducem, să fim mai relevanți, mai importanți, mai încărcați de plus valoare în activitățile pe care le facem. Trebuie să fim mai pregătiți și din punct de vedere al protecției sociale. Angajații să fie mai atenți, să facă sindicate, să încercăm să modelăm sau să acoperim găurile din legislație care sunt absolut evidente”, a conchis Florentin Iancu.

