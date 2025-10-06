„Pe site-ul cancelariei prim-ministrului, la secțiunea contracte, găsiți contractul de leasing operațional, ÎNCHIRIERE, pentru cele 17 mașini închiriate”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Mai jos, documentul integral publicat de Guvern, după ce Libertatea l-a obținut în urmă cu trei zile și a scris despre acest lucru.

Amintim că Guvernul este în mijlocul unui scandal după ce angajații vizați de restructurări s-au revoltat și au acuzat joi, 2 octombrie, că Executivul, mai exact Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan condusă de Mihai Jurca, a închiriat prin leasing 17 mașini Dacia Duster Pick-up. Sindicaliștii au spus că s-a încălcat legea care interzice leasingul pentru instituțiile publice și că se „fentează legea”.

În replică, Executivul a transmis câteva ore mai târziu că „a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor” și că „a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP”.

„Economia din bani publici realizată este foarte mare. Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei. Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparație, oferta RAAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 de mii de lei”, a transmis Cancelaria condusă de Mihai Jurca.

Însă, potrivit documentelor consultate de Libertatea o zi mai târziu, pe 3 octombrie, părțile contractante sunt: RCI Finantare Romania SRL, RCI Broker de Asigurare SRL și Cancelaria Prim-Ministrului.

Cancelaria Prim-Ministrului a fost reprezentată în contract de Mihai Jurca, în calitate de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, numai că, potrivit informațiilor Libertatea, Jose Aguirre, de la RCI Finanțare România, este un cunoscut al lui Mihai Jurca.

Jurca a susținut însă că nu îl cunoaște pe reprezentantul firmei de leasing. „Noi ne-am întâlnit cu producătorul Dacia și l-am rugat să ne spună care este compania prin care noi putem să cumpărăm, să închiriem aceste mașini, înțelegând că fabrica propriu-zis nu poate să o facă. Este o companie, din ce înțeleg eu, care face parte din grupul Dacia Renault. Noi am vrut să avem un contract direct cu cei de la Dacia. Nu știu cine este administratorul, nu îl cunosc, dar am vrut să avem o relație cu un producător român”, a afirmat șeful Cancelariei Guvernului într-o conferință de presă pe 3 octombrie.

