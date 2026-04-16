Guvernul a adoptat joi o hotărâre care stabilește valorile minime ale restanțelor fiscale pentru care primăriile sunt obligate să publice numele datornicilor, a anunțat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului.

Care sunt pragurile și cum au fost calculate

Potrivit noilor reglementări, care aplică prevederile articolului 162 din Codul de procedură fiscală, sumele minime pentru care se face publicarea sunt:

1.200 de lei pentru persoanele fizice;

5.000 de lei pentru persoanele juridice (firme).

Ioana Dogioiu a explicat și formula de calcul care a stat la baza stabilirii pragului pentru persoanele fizice. Suma de 1.200 de lei reprezintă, în medie, echivalentul taxelor locale neplătite timp de doi ani pentru un cetățean obișnuit.

Mai exact, un impozit anual de aproximativ 609 lei acoperă un apartament cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, situat într-o zonă periferică a Capitalei (calculat la o valoare impozabilă de 677 lei/mp) sau un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 cmc.

Măsura a fost propusă de Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila. Acesta a subliniat că pragurile reflectă o realitate administrativă și respectă principiul proporționalității.

„Nivelul propus reflectă o restanță fiscală relevantă din perspectiva administrării creanțelor fiscale locale și asigură respectarea principiului proporționalității în raport cu măsura publicării datelor contribuabililor”, a declarat ministrul Cseke Attila, conform News.ro.

Cum va funcționa „lista rușinii”

Pentru a asigura transparența, dar și pentru a oferi datornicilor o șansă de a-și regla conturile, procedura impune câteva reguli pentru organele fiscale locale.

Listele cu datornicii (atât persoane fizice, cât și juridice) și cuantumul restanțelor vor fi publicate pe site-urile oficiale ale primăriilor și direcțiilor de taxe locale o dată la trei luni (până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare).

Niciun contribuabil nu va fi expus public fără să știe. Înainte de publicarea pe internet, autoritățile fiscale sunt obligate să îi notifice oficial pe debitori, oferindu-le astfel posibilitatea să își achite datoriile și să evite apariția pe listă.