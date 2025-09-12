Dezvăluirea vine în contextul în care săptămâna trecută Guvernul a aprobat o serie de măsuri care ar trebui să reducă prețul energiei în viitor, după ce prețurile au explodat ca urmare a renunțării la plafonare și compensare din luna iulie.

Profituri la jumătate față de 2022, dar duble față de 2020

Veniturile totale ale primelor 100 de companii din energie au fost de 81,6 miliarde de lei anul trecut, în scădere față de nivelul de 92,1 miliarde din 2023 și cele de 113,1 miliarde de lei din anul 2022.

Profiturile totale au fost și ele de 9,67 de miliarde anul trecut, față de 14,6 miliarde de lei în 2023 și 18,2 miliarde în anul 2022.

Se observă astfel că profiturile totale sunt la jumătate față de anul 2022, cel al invadării Ucrainei de către Rusia, când prețurile energiei au explodat pe bursele din întreaga lume.

Veniturile totale sunt și ele cu o treime mai mici față de anul 2022. În schimb, atât veniturile, cât și profiturile, sunt duble față de anul 2020, anul pandemiei.

În acel an veniturile totale din energie erau de 41,2 miliarde de lei, iar profiturile totale de 4,1 miliarde de lei. Cauza? Tot creșterea prețurilor, plus refacerea economiei după lockdownuri.

Hidroelectrica, jumătate din profituri

Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
Recomandări
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Defalcate individual, datele arată că Hidroelectrica este cea mai profitabilă companie din domeniu, cu un rezultat net de 4,07 miliarde de lei, aproape jumătate din câștigurile raportate de întreg sectorul.

O altă companie de stat, Nuclearelectrica, are al doilea profit net, respectiv de 1,7 miliarde de lei.

Guvernul român, cel mai mare „băiat deștept” din energie. Companiile de stat au făcut trei sferturi din profiturile generate de sector

Monopoluri naturale

Între companiile de stat profitabile se mai află Transelectrica – monopol natural care se ocupă cu transportul energiei și operarea sistemului energetic național.

De asemenea, în aceeași situație a monopolurilor se află firma Distribuție Energie Electrică România (DEER), care este filiala de distribuție a Electrica.

Aceasta nu este singura filială de distribuție prezentă în top, fiind clasate aici și Distribuție Energie Oltenia (fosta CEZ, parte din grupul Evryo) și Rețele Electrice România (fostul Enel, parte a grupului PPC).

De la repetenți la premianți

De asemenea, se mai observă că sunt pe profit companii care în anii trecuți aveau probleme, respectiv Complexul Energetic Oltenia și Electrocentrale București.

Complexul Energetic Oltenia se află în mijlocul unui plan de restructurare aprobat de Uniunea Europeană. Compania deține o serie de termocentrale și cariere de lignit în Oltenia.

România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să închidă termocentralele pe cărbune la finalul acestui an, dar țara noastră vrea prelungirea, tocmai pentru a evita noi creșteri ale prețului energiei.

ELCEN produce apa caldă și căldura pentru București și a fost anterior în insolvență, din cauza datoriilor acumulate de Primăria Capitalei și neplătite. În acest moment, compania are din nou de primit datorii acumulate de Termoenergetica, societatea de energie termică a primăriei. În luna mai, datoria Termoenergetica către ELCEN se ridica la 1,4 miliarde de lei.

Primăria Capitalei vrea transferul ELCEN către Municipalitate, dar o decizie a CCR a statuat că transferul nu se poate face decât prin compensare monetară. Adică pe bani, nu gratuit.

Pierderi și la stat

Există însă o serie de companii de stat aflate și ele pe pierderi: Electrica Furnizare a consemnat un minus de 354 de milioane de lei.

Electrica Furnizare face parte din grupul Electrica și se ocupă de comercializarea energiei către populație și firme.

FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk
Recomandări
FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

De asemenea, pe pierderi se află și Complexul Energetic Valea Jiului, care a consemnat venituri totale de 558 de milioane de lei și pierderi de 160 de milioane. Aceasta grupează termocentrala Paroșeni și minele de huila din zonă, respectiv Lonea, Livezeni, Vulcan și Lupeni.

În luna august minerii au protestat, iar unii s-au baricadat în subteran, din cauză că nu primiseră salariile la timp.

Pe minus se mai află și alte CET-uri din marile orașe, precum Electrocentrale Galați, care a consemnat venituri de 63,1 milioane de lei și pierderi de 16,6 milioane.

Cine sunt privații care fac jocurile în energie

În top apar și o serie de furnizori străini, precum PPC din Grecia sau MET din Elveția, dar și companii românești private precum Premier Energy, Tinmar, Getica 95, Renovatio.

De asemenea, în top apare și un producător de energie verde, respectiv PPC Renewables, dar și Monsson – un dezvoltator de proiecte energetice regenerabile.

PPC este controlat de statul grec, în vreme ce Monsson este controlat de Emanuel Muntmark, un om de afaceri român, cu cetățenie suedeză.

Premier Energy face parte din grupul Evryo, controlat de fondul de investiții ceh EMMA Capital.

Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, iar Getica 95 este deținută de antreprenorul Viorel Tudose.

Renovatio este controlat mai multe persoane, respectiv Doru Voicu, Silviu-Bogdan Mihalcea-Călinescu, Eduard Marius Ciucu, Aurel Florin Arion, Alexandru Ioan Teodorescu și Adrian Preda.

Petrom și Romgaz

Nu se află incluse în clasamentul energetic grupul petrolier Petrom și cel de gaze Romgaz. Ambele au operațiuni în domeniul energiei, dar obiectele lor principale de activitate sunt în alte domenii.

Petrom deține o termocentrală pe gaze la Brazi, în timp ce Romgaz are una la Iernut.

Concomitent, Romgaz construiește o altă termocentrală pe platforma de la Iernut, de 430 MW.

Aceasta trebuia să fie gata încă din 2020, dar constructorul spaniol Duro Felguera are probleme financiare, iar subcontractorul Romelectro este în insolvență. În 2021, statul reziliase contractul cu Duro, dar lucrările au fost reluate.

Între timp, acestea au rămas blocate la puțin peste 90% de ani buni și bat pasul pe loc. La finele anuluit trecut trebuiau inaugurate primele blocuri, dar termenul a fost amânat pentru acest an, iar acum nu mai este sigur nici acesta.

Bogdan Ivan, ministrul energiei, a anunțat recent că va rezilia contractul cu firma spaniolă.

De ce nu vor scădea prețurile prea curând

România are unele dintre cele mai mari prețuri din Europa le energie electrică.

Însă prețurile nu pot scădea „din pix” din cauză că România este interconectată cu sistemul european.

Problema este că România a închis în ultimii ani o serie de termocentrale pe cărbune, conform PNRR, dar nu a pus nimic în locul lor, astfel că țara noastră a trecut de la un exportator net de energie la un importator.

De asemenea, din România se alimentează atât Republica Moldova, cât și Ucraina, ceea ce mai departe crește prețurile în întreaga regiune, atât timp cât Rusia atacă sectorul energetic ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Viva.ro
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
GSP.RO
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
GSP.RO
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
Știri România 12:15
„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
Șosea blocată pe Valea Oltului, în zona Bujoreni, de un accident între două TIR-uri
Știri România 11:53
Șosea blocată pe Valea Oltului, în zona Bujoreni, de un accident între două TIR-uri
Parteneri
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Cum îți poți cumpăra vechimea pentru pensie în 2025. Prețul unui an de cotizare
Financiarul.ro
Cum îți poți cumpăra vechimea pentru pensie în 2025. Prețul unui an de cotizare

Monden

Mirela Retegan îi ia apărarea Catincăi, după scandalul fiicei Calina de la Asia Express 2025: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Stiri Mondene 12:05
Mirela Retegan îi ia apărarea Catincăi, după scandalul fiicei Calina de la Asia Express 2025: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:56
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
ObservatorNews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Mediafax.ro
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
KanalD.ro
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie

Politic

Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Exclusiv
Politică 11 sept.
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice