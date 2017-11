Guvernul Tudose, în fața primei moțiuni de cenzură; Se anunță proteste în fața Parlamentului

Guvernul condus de Mihai Tudose se află, joi, în fața primei moţiuni de cenzură depusă de Opoziție în Parlament. Intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, moțiunea a fost depusă ca reacție la măsurile de reformă fiscală adoptate de Executiv, recent. Dezbaterile încep la ora 11.00 și tot atunci este așteptat un protest, în jurul Palatului Parlamentului, împotriva măsurilor luate de Executiv.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, moțiunea de cenzură va fi citită în plen, și apoi fiecare grup parlamentar va avea la dispoziție un interval de timp în care să își expună punctul de vedere. Ulterior, Guvernul, prin vocea premierului va răspunde de la tribună celor care îi cer demisia.

În timpul dezbaterii moțiunii de cenzură, la Parlament urmează să se desfășoare un protest. Liberalii au anunțat un lanț uman în jurul Casei Poporului și au făcut apel la bucureșteni să vină la protest.

Șansele ca moțiunea de cenzură să treacă sunt infime. Pentru ca Guvernul să fie demis, liberalii ar trebui să se bazeze pe voturile opoziţiei şi pe cele ale UDMR. Adică toți parlamentarii PNL, USR, PMP, și UDMR ar trebui să voteze pentru moțiune, și acestora ar trebui să li se alătură și parlamentari de la PSD sau ALDE.

Calculele Opoziției au fost deja date peste cap de cei de la UDMR care au anunțat că nu susțin demersul. Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat că parlamentarii vor fi în plen, dar își vor anuma votul. Astfel, Opoziția are nevoie de cel puțin 234 de voturi. Partidul Naţional Liberal are 98 de parlamentari. Împreună cu USR, PMP şi cei 10 parlamentari ProRomânia, Opoziţia ar strânge 175 de voturi, mai puțin cu 58 de voturi pentru ca moțiunea de cenzură să treacă.

Important este că, după finalizarea acestei moțiuni, Opoziția nu mai are dreptul să depună în această sesiune nicio moțiune de cenzură. O altă moțiune de cenzură poate fi depusă doar dacă va fi susținută de alte semnături decât cele de acum.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu nu știe cum se vor comporta parlamentarii ALDE, la moțiune. Dacă vor sta în bănci, sau își vor susține votul. Același lucru și la PSD. Există varianta ca parlamentarii Puterii să nu voteze, ci să asigure doar cvorumul, în sala de plen.

„Eu voi fi prezent şi colegii noştri vor fi prezenţi. Am şi majorat timpul de dezbatere propus cu 50%. Ceea ce zic că este bine, pentru a da mai multă consistenţă unei dezbateri democratice importante. Vom fi prezenţi. Nu am hotărât să nu votăm, dar, întâi de toate, vreau să ascultăm şi argumentele celor de la Opoziţie când prezintă moţiunea, în dezbateri. Va fi foarte interesant să vedem ce argumente au, pentru că mi se pare că este mai degrabă un exerciţiu de imagine. PNL ştie că are zero şanse ca această moţiune să treacă, dar vor să arate că se agită, şi fără rost”, a declarat Tăriceanu, la Parlament.

Iohannis, despre moțiunea de cenzură: Un exerciţiu democratic bun

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi USR este „un exerciţiu democratic bun” și absolut legitim al Opoziției.

„Moţiunea de cenzură vom vedea dacă trece, nu trece. În orice caz, mi se pare că este un demers democratic, absolut legitim din partea Opoziţiei să vină cu moţiune de cenzură dacă sunt nemulţumiţi de ceea ce fac guvernanţii. Este un exerciţiu democratic bun”, spus Iohannis, după ce a participat la dezbaterea „Oraşele României la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploieşti”, organizată la Universitatea Petrol – Gaze.