Această măsură va fi implementată în perioada 23-31 octombrie 2025, ca parte a unui proces de modernizare a sistemelor informatice ale companiei.

Scopul modernizării aplicației Hidroelectrica

„În interesul direct al clienţilor noştri şi în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure şi eficiente, compania derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăţilor prin aplicaţia iHidro. Ca urmare a acestor lucrări, funcţionalitatea de plată cu cardul va fi temporar suspendată în intervalul menţionat”, anunță compania Hidroelectrica.

Această actualizare are ca scop îmbunătățirea experienței utilizatorilor, creșterea securității tranzacțiilor și optimizarea interfeței aplicației.

Pe durata lucrărilor la aplicație, clienţii Hidroelectrica au la dispoziţie alternativele existente pentru plata facturilor, care rămân active şi funcţionale.

Alte metode pentru plata facturilor Hidroelectrica

În timpul lucrărilor, clienții pot folosi alte metode de plată:

Prin internet banking, folosind datele de pe factură („Cont contract” şi „Număr factură”)

La automatele de plată partenere, disponibile în sediile băncilor, în reţele comerciale şi spaţii publice, pe baza codului de client

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreaţi

Prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal.

Detalii complete despre aceste opțiuni sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei, în secțiunea dedicată furnizării de energie.

Aproximativ în aceeași perioadă, clienții Hidroelectrica trebuie să transmită indexul pe luna octombrie 2025.

Hidroelectrica rămâne cel mai ieftin furnizor de energie

Hidroelectrica continuă să ofere cel mai mic preț pe piață, la 1,07 lei/kWh, chiar și după mărirea facturilor la lumină.

Clasamentul furnizorilor s-a modificat, incluzând acum și companii mai mici, nu doar marii traderi.

Top 5 furnizori de energie electrică:

Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh

Nova Power&Gas – 1,18 lei/kWh

Grenerg – 1,2 lei/kWh

PPC Energie – 1,3 lei/kWh

Premier Energy – 1,32 lei/kWh

Hidroelectrica, companie listată la bursă, este cel mai mare producător de energie verde din România și are în prezent aproape 900.000 de clienți.

Toate facturile la energia electrică, ușor crescute din octombrie

Recent, Hidroelectrica a anunțat cu cât se vor scumpi facturile românilor la energie electrică, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful, precizând că ei nu vor modifica prețul kilowaților.

Scumpirea făcută de Transelectrica va afecta prețul final al curentului electric, dar impactul este minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, conform anunțului făcut de compania de stat Hidroelectrica.

Noul tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie electrică din România. Pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea se traduce printr-o diferență de aproximativ 70 de bani în factura finală.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice pentru sistemul energetic naţional.

Compania operează 188 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW. În plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW. Compania acoperă, de asemenea, 13,09% din piaţa de furnizare din România.

Deținută în proporție de 80,06% de statul român prin Ministerul Energiei, Hidroelectrica este liderul producției de energie verde din România, fiind listată la bursă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE