Perioada de citire a indexului Hidroelectrica a rămas neschimbată în această lună, excepție făcând, de obicei, februarie și decembrie.

3 metode de transmitere a indexului Hidroelectrica

„Indexul se poate comunica doar în intervalul 22-26 al fiecărei luni”, este mesajul transmis miercuri de Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România.

Clienții Hidroelectrica, companie de stat listată la bursă, au la dispoziție trei metode prin care pot transmite indexul pe luna octombrie 2025:

Portalul Hidroelectrica, disponibil la adresa https://client.hidroelectrica.ro/autocitire

Aplicația mobilă iHidro, disponibilă în AppStore sau Google Play Store sau prin intermediul browserului de internet la adresa https://ihidro.ro/Portal

Apel telefonic gratuit la numărul 0800 800 359 (doar din România). Trebuie introdus codul locului de consum format din 12 cifre (cod vechi) sau din 10 cifre (cod nou), apoi trebuie apăsată tasta #, după care se introduce indexul.

Hidroelectrica rămâne cel mai ieftin furnizor de energie

Hidroelectrica continuă să ofere cel mai mic preț pe piață, la 1,07 lei/kWh, chiar și după mărirea facturilor la lumină.

Clasamentul furnizorilor s-a modificat, incluzând acum și companii mai mici, nu doar marii traderi.

Top 5 furnizori de energie electrică:

Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh

Nova Power&Gas – 1,18 lei/kWh

Grenerg – 1,20 lei/kWh

PPC Energie – 1,30 lei/kWh

Premier Energy – 1,32 lei/kWh

Hidroelectrica, companie listată la bursă, este cel mai mare producător de energie verde din România și are în prezent aproape 900.000 de clienți.

Toate facturile la energia electrică, ușor crescute din octombrie

Recent, Hidroelectrica a anunțat cu cât se vor scumpi facturile românilor la energie electrică, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful, precizând că ei nu vor modifica prețul kilowaților.

Scumpirea făcută de Transelectrica va afecta prețul final al curentului electric, dar impactul este minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, conform anunțului făcut de compania de stat Hidroelectrica.

Noul tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie electrică din România. Pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea se traduce printr-o diferență de aproximativ 70 de bani în factura finală.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice pentru sistemul energetic naţional.

Compania operează 188 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW. În plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW. Compania acoperă, de asemenea, 13,09% din piaţa de furnizare din România.

Deținută în proporție de 80,06% de statul român prin Ministerul Energiei, Hidroelectrica este liderul producției de energie verde din România, fiind listată la bursă.

