Cod galben de precipitații în mare parte din țară

Un cod galben de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului este valabil în intervalul 23 februarie, ora 10.00 – 25 februarie, ora 22.00.

ANM anunță că în intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

„La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1.400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10-30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15-20 l/mp și izolat de peste 25-35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia”, anunță meteorologii.

Luni, 23 februarie, conform ANM, vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est.

În zonele joase de relief vor fi viteze de 40-55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70-80 km/h și de peste 90-100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

Cod galben de ploi, ninsori și viscol

Un alt cod galben de ploi, ninsori și viscol este valabil în intervalul 23 februarie, ora 1.00 – 24 februarie, ora 10.00.

Alertă ANM de ploi torențiale, ninsori și viscol la munte. Județele vizate de codul galben de vreme rea
Cod galben de vreme rea. Foto: meteoromania.ro

„În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20-30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1.400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10-25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60-90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, arată ANM.

Cod galben, strat de zăpadă și viscol

Pentru intervalul 24 februarie, ora 10.00 – 24 februarie, ora 20.00, ANM anunță strat de zăpadă și viscol în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali.

În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10-15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-110 km/h.

Vântul puternic face ravagii

Vântul puternic își face simțită prezența începând din 24 februarie, în intervalul orar 10.00 – 20.00. Vor fi afectate zone din Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei.

Alertă ANM de ploi torențiale, ninsori și viscol la munte. Județele vizate de codul galben de vreme rea
Cod galben de vânt puternic. Foto: meteoromania.ro.

 În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50-70 km/h.

Cod galben de vânt și viscol

Un alt cod galben de vânt și viscol intră în vigoare pe 24 februarie, ora 20.00, până pe 25 februarie, ora 10.00.

Alertă ANM de ploi torențiale, ninsori și viscol la munte. Județele vizate de codul galben de vreme rea
Cod galben de viscol la munte. Foto: meteoromania.ro

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

ANM a emis, vineri, prognoza pentru perioada 23 februarie – 23 martie 2026. Astfel, la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor continua să crească în toată țara, astfel încât vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Valorile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade Celsius.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai în vârstă studentă din România merge la facultate în Cluj și are 90 de ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.RO
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Vremea în București, în perioada 23-25 februarie 2026: Maxime de 7-8 grade Celsius, vânt și ploi slabe
Știri România 11:41
Vremea în București, în perioada 23-25 februarie 2026: Maxime de 7-8 grade Celsius, vânt și ploi slabe
Un jandarm s-a prăbușit din senin și a murit pe stradă, în timpul serviciului. Sindicaliști: „Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
Știri România 11:39
Un jandarm s-a prăbușit din senin și a murit pe stradă, în timpul serviciului. Sindicaliști: „Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
Parteneri
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
Fanatik.ro
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Stiri Mondene 11:11
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Anunțul făcut de Adelina Pestrițu după 8 ani de căsnicie cu Virgil Șteblea. „O relație sănătoasă nu e o relație fără ceartă, ci una fără pauze și trădări”
Stiri Mondene 11:02
Anunțul făcut de Adelina Pestrițu după 8 ani de căsnicie cu Virgil Șteblea. „O relație sănătoasă nu e o relație fără ceartă, ci una fără pauze și trădări”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
ObservatorNews.ro
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.ro
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
Parteneri
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Mediafax.ro
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Politică 22 feb.
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Lux și opulență! Imagini fabuloase cu echipa lui Marius Șumudică din private jet: “Zici că e Air Force One!”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Lux și opulență! Imagini fabuloase cu echipa lui Marius Șumudică din private jet: “Zici că e Air Force One!”. Video exclusiv
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat