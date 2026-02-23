Cod galben de precipitații în mare parte din țară

Un cod galben de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului este valabil în intervalul 23 februarie, ora 10.00 – 25 februarie, ora 22.00.

ANM anunță că în intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

„La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1.400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10-30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15-20 l/mp și izolat de peste 25-35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia”, anunță meteorologii.

Luni, 23 februarie, conform ANM, vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est.

În zonele joase de relief vor fi viteze de 40-55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70-80 km/h și de peste 90-100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

Cod galben de ploi, ninsori și viscol

Un alt cod galben de ploi, ninsori și viscol este valabil în intervalul 23 februarie, ora 1.00 – 24 februarie, ora 10.00.

Cod galben de vreme rea. Foto: meteoromania.ro

„În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20-30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1.400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10-25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60-90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, arată ANM.

Cod galben, strat de zăpadă și viscol

Pentru intervalul 24 februarie, ora 10.00 – 24 februarie, ora 20.00, ANM anunță strat de zăpadă și viscol în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali.

În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10-15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-110 km/h.

Vântul puternic face ravagii

Vântul puternic își face simțită prezența începând din 24 februarie, în intervalul orar 10.00 – 20.00. Vor fi afectate zone din Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei.

Cod galben de vânt puternic. Foto: meteoromania.ro.

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50-70 km/h.

Cod galben de vânt și viscol

Un alt cod galben de vânt și viscol intră în vigoare pe 24 februarie, ora 20.00, până pe 25 februarie, ora 10.00.

Cod galben de viscol la munte. Foto: meteoromania.ro

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

ANM a emis, vineri, prognoza pentru perioada 23 februarie – 23 martie 2026. Astfel, la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor continua să crească în toată țara, astfel încât vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Valorile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade Celsius.

