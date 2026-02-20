Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar și local excedentar în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Potrivit meteorologilor, în această săptămână, temperaturile vor continua să crească în toată țara, astfel încât vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

Cerul va prezenta înnorări și se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării, mixte în Maramureș și la munte, predominant sub formă de ploaie în celelalte regiuni.

Cu ușoare variații termice de la o zi la alta, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea pe alocuri va fi ceaţã.

Cum va fi vremea în săptămâna 2-8 martie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 16-22 martie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Miercuri seară, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat un nou val de frig și ninsori în România. După episodul sever de iarnă care a paralizat mai multe zone, inclusiv Capitala, țara noastră va fi lovită de un nou ciclon la sfârșitul săptămânii. După 24 februarie, vremea se încălzește brusc și aduce temperaturi de până la 18 grade Celsius.

Marți, Administrația Națională de Meteorologie a emis și prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie -15 martie 2026.

