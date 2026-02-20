Avertizare meteo ANM de ninsori, viscol și vreme rece între 20 și 22 februarie 2026

Potrivit ANM, avertizarea meteo este valabilă între 20 februarie, ora 10.00 și 22 februarie, ora 10.00. Aceasta vizează precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

„În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5-15 cm. Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40-55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă. Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad”, se arată într-un comunicat al ANM.

Ulterior, ANM anunță temperaturi neobișnuite în România după valul de frig și ninsori, în prognoza meteo pentru următoarea lună.

Harta județelor lovite de noul episod de iarnă cu ninsori

Totodată, meteorologii ANM au emis o avertizare de tip cod galben valabilă de astăzi, 20 februarie, începând cu ora 12.00, până pe 22 februarie, la ora 10.00.

Lista județelor afectate de avertizarea meteo: Olt, Teleorman, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău, Vrancea, Covasna, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, dar și municipiul București.

„Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50-60 km/h și local de 65-70 km/h. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15-30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15-20 cm”, au explicat specialiștii ANM.

Județele din sudul și sud-estul României vor fi lovite de noul episod de iarnă ce va aduce ninsori puternice și temperaturi negative. Sursa foto: ANM.

Prognoza meteo în București. Cum va fi vremea în weekend-ul 21-22 februarie 2026

Conform prognozei meteo de la ANM, în București, astăzi, 20 februarie, și până sâmbătă dimineață, la ora 08.00, cerul se va înnora treptat și din a doua parte a zilei va ploua. În cursul nopții vor fi precipitații, moderate cantitativ, la început mixte care vor favoriza formarea poleiului sau a ghețușului, apoi va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă neuniform cu grosimi în medie de 6-8 cm. Vântul va sufla slab și moderat, dar după orele prânzului va avea intensificări cu viteze de 55-65 km/h, iar noaptea va fi viscol și vizibilitate scăzută sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3 grade.

De sâmbătă dimineață, de la ora 08.00 și până duminică, 22 februarie 2026, la ora 10.00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi de în medie de 10-15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40-45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă de -4…-3 grade.

Noul episod de iarnă din București vine după ce, în noaptea de 17 spre 18 februarie 2026, ANM a emis un cod roșu de ninsori, iar stratul de zăpadă a fost de aproximativ 50 de centimetri.

Informații în curs de actualizare.

