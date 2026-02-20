Avertizare meteo ANM de ninsori, viscol și vreme rece între 20 și 22 februarie 2026

Potrivit ANM, avertizarea meteo este valabilă între 20 februarie, ora 10.00 și 22 februarie, ora 10.00. Aceasta vizează precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

„În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5-15 cm. Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40-55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă. Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad”, se arată într-un comunicat al ANM.

Ulterior, ANM anunță temperaturi neobișnuite în România după valul de frig și ninsori, în prognoza meteo pentru următoarea lună.

Harta județelor lovite de noul episod de iarnă cu ninsori

Totodată, meteorologii ANM au emis o avertizare de tip cod galben valabilă de astăzi, 20 februarie, începând cu ora 12.00, până pe 22 februarie, la ora 10.00.

Lista județelor afectate de avertizarea meteo: Olt, Teleorman, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău, Vrancea, Covasna, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, dar și municipiul București.

„Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50-60 km/h și local de 65-70 km/h. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15-30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15-20 cm”, au explicat specialiștii ANM.

Harta României cu județe de culoare verde și județe de culoare galbenă în sud și sud-est, care vor fi lovite de un nou episod de iarnă cu ninsori și viscol, pe 20 februarie 2026
Județele din sudul și sud-estul României vor fi lovite de noul episod de iarnă ce va aduce ninsori puternice și temperaturi negative. Sursa foto: ANM.

Prognoza meteo în București. Cum va fi vremea în weekend-ul 21-22 februarie 2026

Conform prognozei meteo de la ANM, în București, astăzi, 20 februarie, și până sâmbătă dimineață, la ora 08.00, cerul se va înnora treptat și din a doua parte a zilei va ploua. În cursul nopții vor fi precipitații, moderate cantitativ, la început mixte care vor favoriza formarea poleiului sau a ghețușului, apoi va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă neuniform cu grosimi în medie de 6-8 cm. Vântul va sufla slab și moderat, dar după orele prânzului va avea intensificări cu viteze de 55-65 km/h, iar noaptea va fi viscol și vizibilitate scăzută sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3 grade.

De sâmbătă dimineață, de la ora 08.00 și până duminică, 22 februarie 2026, la ora 10.00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi de în medie de 10-15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40-45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă de -4…-3 grade.

Noul episod de iarnă din București vine după ce, în noaptea de 17 spre 18 februarie 2026, ANM a emis un cod roșu de ninsori, iar stratul de zăpadă a fost de aproximativ 50 de centimetri.

Informații în curs de actualizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
GSP.RO
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Patronii cu mai multe insolvențe nu vor mai putea înființa alte firme. Nu păcălesc doar ANAF-ul, se plânge șeful Fiscului
Știri România 10:17
Patronii cu mai multe insolvențe nu vor mai putea înființa alte firme. Nu păcălesc doar ANAF-ul, se plânge șeful Fiscului
România rurală și certificatele de handicap. Comunele sub 1.000 de locuitori alocă milioane de lei pentru ajutoare de invaliditate și salariile asistenților personali
Știri România 10:00
România rurală și certificatele de handicap. Comunele sub 1.000 de locuitori alocă milioane de lei pentru ajutoare de invaliditate și salariile asistenților personali
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Liderii fotbalului mondial, acuzați de „sprijinirea crimelor de război”! Ce urmează în acest caz
Fanatik.ro
Liderii fotbalului mondial, acuzați de „sprijinirea crimelor de război”! Ce urmează în acest caz
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Florin Ristei, replică ironică pentru Andreea Bostănică. Artistul a vorbit despre conflictul tinerei cu Iuliana Beregoi: „Se certa și o înjura”
Stiri Mondene 10:29
Florin Ristei, replică ironică pentru Andreea Bostănică. Artistul a vorbit despre conflictul tinerei cu Iuliana Beregoi: „Se certa și o înjura”
Anunțul făcut de Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”. Când revine, de fapt, emisiunea pe micile ecrane
Stiri Mondene 10:00
Anunțul făcut de Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”. Când revine, de fapt, emisiunea pe micile ecrane
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
ObservatorNews.ro
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax.ro
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Incident grav în Capitală. O femeie de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5
KanalD.ro
Incident grav în Capitală. O femeie de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5

Politic

Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Politică 07:48
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan
Politică 19 feb.
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
Fanatik.ro
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat