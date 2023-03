Comentariile liderului de la Kiev vin ca răspuns la o înregistrare video care arată un soldat neînarmat, îmbrăcat în ținută de luptă ucraineană, fumând o țigară în apropierea a ceea ce pare a fi un șanț de mică adâncime. Bărbatul este apoi arătat scoțându-și țigara din gură, suflând fumul și poate fi auzit spunând „Slava Ukraini” („Glorie Ucrainei”). Imediat, luptătorii din afara camerei de vederi trag mai multe focuri de armă asupra lui, în ceea ce pare a fi o execuție.

„Astăzi, a fost publicat un videoclip care arată cum ocupanții au ucis cu brutalitate un luptător care le-a spus cu curaj în față: «Glorie Ucrainei!»”, a declarat Zelenski, în discursul său de noapte adresat națiunii.

„Vreau să răspundem cu toții, în unitate, la cuvintele lui: «Glorie eroului! Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!«»”, a continuat Zelenski.

„Îi vom găsi pe criminali”, a adăugat el.

Zelenski a precizat că Ucraina nu îi va uita niciodată pe cei care au murit pentru țara lor și le-a mulțumit celor care se află în prezent pe câmpul de luptă.

Anterior în cursul zilei de luni, liderul ucrainean a publicat pe Twitter, atât în limba engleză, cât și în ucraineană, următorul mesaj: „Glorie eroului! Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!”, într-o primă reacție după apariția imaginilor.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a dat vina pe Rusia și a declarat că aceasta este o dovadă suplimentară că invazia Moscovei este un „genocid”.

„O înregistrare oribilă cu un prizonier de război ucrainean neînarmat executat de forţele ruse pentru că a spus pur şi simplu «Glorie Ucrainei»”. O altă dovadă că acest război este un genocid”, a scris Dmitro Kuleba, într-un mesaj publicat pe Twitter. El a cerut o anchetă a Curţii Penale Internaţionale (CPI) în acest caz.

„Este imperativ ca (procurorul) Karim Khan să demareze o anchetă imediată (a Curții Penale Internaționale) asupra acestei crime de război odioase”, a scris el. „Autorii trebuie să răspundă în fața justiției”, a adăugat șeful diplomației ucrainene.

