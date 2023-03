O actualizare a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), publicată luni dimineață, transmite că forțele ucrainene ar putea efectua o „retragere limitată de pe câmpul luptă” din Bahmut.

Forțele ucrainene continuă să provoace pierderi mari împotriva unităților ruse care avansează, dar ISW spune că este încă prea devreme pentru a ști cum se dezvoltă situația și apărarea „rămâne solidă”.

NEW: Tonight's abbreviated campaign update on #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar & @criticalthreats analyzes the ongoing Battle for #Bakhmut and Russian prospects for further offensive efforts.



Latest maps and assessment: https://t.co/u65DgmecWh pic.twitter.com/tqRreJXe0K