Ilie Bolojan a mers la Oradea și a ținut un discurs, dar pe agenda premierului evenimentul nu a existat

„Am fost de multe ori aici în calitate de primar, dar astăzi vă vorbesc în calitate de prim-ministru. Și dacă am ajuns prim-ministru, în primul rând, acest lucru se datorează orașului Oradea și oamenilor din acest oraș. Și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut onoarea să mă votați de trei ori primar și pentru ceea ce ați făcut în toți acești ani, în fabricile unde lucrați, în companiile publice sau în serviciile publice, în familiile dumneavoastră, în comunitățile din Oradea, în bisericile de aici, pentru că dacă Oradea s-a schimbat în acești ani, este în primul rând meritul orădenilor. Vă mulțumesc, vă respect”, a spus Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Premierul a precizat că „trebuie să recunoaștem că și din interior ne-am făcut câteodată rău, că uneori lașitatea ne-a făcut rău, că uneori deciziile greșite ne-au făcut rău, hoția ne-a făcut rău” și că „aceștia sunt dușmanii noștri, nu alții”. „Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi și uneori nu facem, mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români”, a comentat Bolojan.

Premierul a subliniat că, atât timp cât va ocupa această funcție, va face tot ce este posibil pentru binele țării. În final, a spus că după încheierea mandatului vrea să rămână un cetățean responsabil, să se poată uita oamenilor în ochi și să știe că a acționat corect, nu doar pentru imagine.

„Dragii mei, cât voi sta în această funcție, o zi, o lună, trebuie să știți că voi face tot ceea ce este posibil pentru țara noastră și pentru orașul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanța, sau la Iași, sau la Sighetu Marmației, sau la Turnu Severin, dacă nu este bine în țară, în general. Și așa cum economiștii știu că ratingul unei localități nu poate să fie mai mare decât ratingul țării, ca să ne ridicăm localitățile, trebuie să ne ridicăm țara”, a spus Bolojan.

El și-a încheiat discursul cu cuvintele: „Așa să ne ajute Dumnezeu! La mulți ani, Oradea! Dumnezeu să aibă în pază România!”.

Festivitatea a avut loc în Piața Unirii din Oradea, iar Bolojan a stat lângă primarul Florin Birta, prefectul Marcel Dragoș, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, reprezentanți ai Armatei și alte oficialități județene. La eveniment a participat și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Dar vizita lui Ilie Bolojan la Oradea nu a fost anunțată pe agenda publică a premierului, care apare pe site-ul Guvernului.

Foarte important, nu este prima dată când pe agenda publică a lui Ilie Bolojan nu sunt anunțate evenimentele la care premierul participă.

