„Nu voi demisiona”, a clarificat, vineri, Ilie Bolojan, într-o emisiune la Radio România Actualități.

Întrebat ce va face, dacă PSD va decide luni că îi va retrage sprijinul politic, premierul a respins ideea unei demisii.

„Nu voi demsiona, pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze. Formare unui guvern nu se face de pe o zi pe alta. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea guvernului”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, întrebat care va fi următorul pas dacă PSD își retrage miniștrii sau aceștia vor demisiona, premierul a precizat că tot își va continua activitatea.

„Dacă se ajunge la un astfel de parcurs (de retragere a miniștrilor – n.r.), vom respecta toate procedurile constituționale și vom vedea care e situația. Înseamnă inclusiv respectarea termenelor prevăzute de Constituție. Nu am niște pași pentru că nu eu am cauzat acest lucru. Această criză e generată, din păcate, de PSD”, a continuat șeful Guvernului.

Și în cazul în care miniștrii PSD vor demisiona, Ilie Bolojan spune că el va continua.

„Da. Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, din responsabilitate pentru țară. După ce ai generat acest scandal, oamenii așteaptă să se livreze ceva”, a conchis premierul Ilie Bolojan.