În acest context, el a oferit două variante: finalul lunii noiembrie sau primăvara anului viitor. Totul depinde de ce va decide coaliția PNL-PSD-USR-UDMR, pentru că Bolojan a refuzat să forțeze o Hotărâre de Guvern prin care să stabilească data.

„Alegerile pentru primăria generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară. Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției. Sigur că guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă, în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a explicat Bolojan.

El a adăugat că un primar ales are mai multă autoritate decât unul interimar și că organizarea rapidă a alegerilor permite primarului ales să aibă mai mult timp pentru a obține rezultate.

„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală la primărie. Din punctul meu de vedere, cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine. Asta ține și de spiritul legii, care dă un anumit termen, pe de o parte, dar ține și de o realitate practică. Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță, aceasta este realitatea. Nu e vorba de primăria generală, e valabil peste tot”, a mai spus el.

Amintim că prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat pe 11 septembrie că PSD, partid condus interimar de Sorin Grindeanu, refuză alegerile pentru primărie în acest an. El a confirmat ce a dezvăluit Libertatea în premieră încă din august, anume că PSD vrea amânarea alegerilor pentru 2026. Practic, PSD se opune variantei noiembrie, avansate de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan.

În privința candidaților, lucrurile stau astfel: primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat că nu va candida în acest an, pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce. Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nu a exclus candidatura, ci doar a spus că nu este momentul. Iar Cătălin Drulă a transmis că va candida susținut de USR, fostul președinte al partidului afișându-se și cu președintele Nicușor Dan, dar deocamdată nu a făcut anunțul oficial.

În ceea ce privește sondajele de opinie, cel mai recent, publicat pe 31 august de Avangarde, spune că Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

