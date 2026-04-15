Discuția s-a axat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe proiecte comune. Un accent deosebit a fost pus pe cooperarea economică și pe avansarea proiectelor de interconectare energetică.

„Comunitatea maghiară din România joacă un rol important în întărirea relațiilor dintre cele două state”, a subliniat premierul Bolojan.

În încheiere, premierul român i-a urat succes omologului său ungar și l-a invitat într-o vizită oficială la București. Convorbirea dintre cei doi lideri reflectă dorința ambelor țări de a menține un dialog deschis.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Duminică seară, Viktor Orbán a acceptat public înfrângerea, afirmând că rezultatul este „clar" și „dureros" pentru partidul său, Fidesz. El a confirmat că și-a felicitat adversarul și a promis că partidul va continua să servească Ungaria din opoziție.

Viktor Orbán a fost acuzat de Magyar că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania, sprijinindu-l pe liderul AUR, George Simion, în alegerile din România.

