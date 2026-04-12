„Rezutaltul alegerilor este dureros, dar clar pentru noi. Am felicitat partidul care a câștigat alegerile”, a spus Viktor Orban, în fața susținătorilor săi de la Budapesta.

Totodată, Viktor Orban a transmis că își va continua cariera politică din opoziție și că nu-i va dezamăgi pe cei 2,5 milioane de oameni care au votat Fidesz.

„Nu știm acum ce vor însemna rezultatele alegerilor pentru soarta țării și a națiunii noastre, timpul va spune, dar ne vom servi țara chiar și în opoziție. Sarcina noastră este clară, greutatea guvernării nu este pe umerii noștri, așa că datoria noastră acum este să ne consolidăm comunitatea”, a anunțat Viktor Orban.

„Toată lumea știe un lucru, aici, în această sală și în întreaga țară: nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată!”, a continuat Viktor Orbán, care a adăugat că rănile au nevoie de timp pentru a se vindeca.

După discursul de aproximativ 3 minute, publicul a scandat „ria, ria Hungária” timp de câteva secunde, apoi Viktor Orban a încheiat: „2,5 milioane de maghiari ne-au susținut, nu-i vom dezamăgi niciodată”.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

