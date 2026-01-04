Un lider din clasa muncitoare

Născut pe 23 noiembrie 1962, într-o familie de muncitori, Nicolas Maduro a fost fiul unui lider sindical.

Aquí estoy cuando recibí mi primer trofeo como campeón pitcher infantil en la liga Tiuna... Tenía 11 años y una melena creciente... Soy el mismo de ayer y de siempre... Buenos recuerdos... Bendiciones... pic.twitter.com/YIJicFkYCz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 10, 2024

Recuerdo este día... Tenía diez años e iba a mi primer juego de béisbol con el equipo infantil de la CVF.... Y mi mamá quizo dejar esta foto para el recuerdo... Soy el mismo de ayer, hoy y Siempre... pic.twitter.com/7qRpTAHgYw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 19, 2024

Înainte să intre în politică, a lucrat ca șofer de autobuz.

Recordé mis tiempos cuando manejaba #Metrobús, que buenos recuerdos con mi gente de la Clase Obrera del #MetroDeCaracas. ¡Sigamos trabajando por un servicio de transporte eficiente para el Pueblo! pic.twitter.com/rBh5GEOuSN — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 17, 2024

A sprijinit eliberarea lui Hugo Chavez din închisoare în 1992, după tentativa eșuată de lovitură de stat a acestuia. După ce Chavez a devenit președintele Venezuelei în 1998, Maduro a fost ales deputat și a devenit unul dintre cei mai fideli susținători ai revoluției bolivariane.

A ocupat funcția de președinte al Adunării Naționale și ulterior a fost ministru de externe, unde a consolidat alianțe internaționale prin programe de asistență finanțate din exporturile de petrol ale țării.

Nicolas Maduro, căpitanul lui Maradona

Nicolas Maduro a fost pasionat de fotbal și baseball, cele două sporturi populare în Venezuela. Se spune că ar fi avut talent și putea să joace la un nivel profesionist, însă, a renunțat la sport și s-a dedicat politicii.

Nicolas Maduro a fost apropiat de Diego Maradona. În 2017, cei doi s-au întâlnit la un meci demonstrativ la care a participat și președintele Venezuelei. Maradona a susținut public liderul venezuelean de-a lungul diferitelor perioade de criză din țară, transmițând mesaje de încurajare și sprijin.

„Când Maduro va ordona, eu voi îmbrăca haina de soldat pentru o Venezuelă liberă și voi lupta împotriva imperialismului și împotriva celor care vor să profite de ceea ce avem noi mai de preț. Trăiască Chavez. Trăiască Maduro!”, a fost unul dintre mesajele lui Maradona.

Un mandat marcat de controverse, dar nu mai puțin important

După decesul lui Hugo Chavez, cauzat de cancer, în 2013, Maduro a câștigat la limită alegerile prezidențiale.

Cu toate acestea, carisma sa nu s-a ridicat niciodată la nivelul predecesorului său. Primii ani ai mandatului său au fost afectați de penurii de alimente și bunuri de bază, generate de refuzul de a renunța la subvențiile instaurate în vremea lui Chavez, care deveniseră nesustenabile după prăbușirea prețurilor petrolului.

¿Quieren saber un poco más de lo que ha sido mi vida de lucha revolucionaria? bueno, aquí tienen un excelente libro: "Nicolás Maduro, Presente y Futuro" de Ana Cristina Bracho. Los invito a leer y compartir, se los recomiendo. ==> https://t.co/hxQ3BcTdx2 pic.twitter.com/wdsGrAA3e8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 15, 2024

În 2018, Maduro a fost ținta unei tentative de asasinat, când drone încărcate cu explozibili au fost folosite în timpul unui miting pe o arteră principală din Caracas. Incidentul l-a determinat să reducă aparițiile publice spontane și să limiteze transmisiunile live.

În ianuarie 2025, Maduro a fost învestit pentru un al treilea mandat prezidențial, în urma alegerilor din 2024.

Vengo de los barrios y soy el Presidente #Pueblo. Vamos hacia una gran victoria el #28Jul. Ganaremos por paliza en los #Barrios de Caracas pic.twitter.com/romduNfUxd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 9, 2024

Con la fuerza motorizada de los Valles del Tuy recorrí las calles, cuánta emoción, gracias muchachos, este es el rumbo hacia la victoria del próximo 28 de julio. pic.twitter.com/B0rUDSx8n3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 6, 2024

Cu toate acestea, rezultatele scrutinului au fost contestate de opoziție și de observatorii internaționali, care le-au catalogat drept frauduloase. Mii de protestatari au fost arestați pentru că au contestat victoria guvernului.

Maduro a fost adesea însoțit în aparițiile sale publice de soția sa, Cilia Flores, o figură influentă pe scena politică venezueleană, care a ocupat funcții importante precum cea de procuror general și președinte al parlamentului.

Los #niños y las niñas de mi Patria son la inspiración y la fuerza para luchar por un #Futuro mejor para #venezuela pic.twitter.com/uGpEt0Xu8Z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 14, 2024

Totuși, susținătorii săi îl considerau un erou care a rezistat presiunilor externe, în special din partea Statelor Unite. «Da păcii, nu războiului», i-a transmis Maduro președintelui Trump, cuvinte care au fost transformate ulterior într-un cântec electro.

Acum, odată cu capturarea sa, era Maduro se încheie, lăsând în urmă o țară devastată de crize multiple și divizată între susținătorii săi loiali și cei care l-au contestat vehement.

