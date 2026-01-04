Un lider din clasa muncitoare

Născut pe 23 noiembrie 1962, într-o familie de muncitori, Nicolas Maduro a fost fiul unui lider sindical.

Înainte să intre în politică, a lucrat ca șofer de autobuz.

A sprijinit eliberarea lui Hugo Chavez din închisoare în 1992, după tentativa eșuată de lovitură de stat a acestuia. După ce Chavez a devenit președintele Venezuelei în 1998, Maduro a fost ales deputat și a devenit unul dintre cei mai fideli susținători ai revoluției bolivariane.

A ocupat funcția de președinte al Adunării Naționale și ulterior a fost ministru de externe, unde a consolidat alianțe internaționale prin programe de asistență finanțate din exporturile de petrol ale țării.

Nicolas Maduro, căpitanul lui Maradona

Nicolas Maduro a fost pasionat de fotbal și baseball, cele două sporturi populare în Venezuela. Se spune că ar fi avut talent și putea să joace la un nivel profesionist, însă, a renunțat la sport și s-a dedicat politicii.

Nicolas Maduro a fost apropiat de Diego Maradona. În 2017, cei doi s-au întâlnit la un meci demonstrativ la care a participat și președintele Venezuelei. Maradona a susținut public liderul venezuelean de-a lungul diferitelor perioade de criză din țară, transmițând mesaje de încurajare și sprijin.

„Când Maduro va ordona, eu voi îmbrăca haina de soldat pentru o Venezuelă liberă și voi lupta împotriva imperialismului și împotriva celor care vor să profite de ceea ce avem noi mai de preț. Trăiască Chavez. Trăiască Maduro!”, a fost unul dintre mesajele lui Maradona.

Un mandat marcat de controverse, dar nu mai puțin important

După decesul lui Hugo Chavez, cauzat de cancer, în 2013, Maduro a câștigat la limită alegerile prezidențiale.

Cu toate acestea, carisma sa nu s-a ridicat niciodată la nivelul predecesorului său. Primii ani ai mandatului său au fost afectați de penurii de alimente și bunuri de bază, generate de refuzul de a renunța la subvențiile instaurate în vremea lui Chavez, care deveniseră nesustenabile după prăbușirea prețurilor petrolului.

În 2018, Maduro a fost ținta unei tentative de asasinat, când drone încărcate cu explozibili au fost folosite în timpul unui miting pe o arteră principală din Caracas. Incidentul l-a determinat să reducă aparițiile publice spontane și să limiteze transmisiunile live.

În ianuarie 2025, Maduro a fost învestit pentru un al treilea mandat prezidențial, în urma alegerilor din 2024.

Cu toate acestea, rezultatele scrutinului au fost contestate de opoziție și de observatorii internaționali, care le-au catalogat drept frauduloase. Mii de protestatari au fost arestați pentru că au contestat victoria guvernului.

Maduro a fost adesea însoțit în aparițiile sale publice de soția sa, Cilia Flores, o figură influentă pe scena politică venezueleană, care a ocupat funcții importante precum cea de procuror general și președinte al parlamentului.

Totuși, susținătorii săi îl considerau un erou care a rezistat presiunilor externe, în special din partea Statelor Unite. «Da păcii, nu războiului», i-a transmis Maduro președintelui Trump, cuvinte care au fost transformate ulterior într-un cântec electro.

Acum, odată cu capturarea sa, era Maduro se încheie, lăsând în urmă o țară devastată de crize multiple și divizată între susținătorii săi loiali și cei care l-au contestat vehement.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.RO
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
GSP.RO
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cum se apără Curtea de Apel București după ce a fixat un termen scurt pentru a judeca o contestație AUR la numirea unui judecător CCR
Știri România 18:06
Cum se apără Curtea de Apel București după ce a fixat un termen scurt pentru a judeca o contestație AUR la numirea unui judecător CCR
Tinerii săraci pot obține bani pentru școala de șoferi. Cine și cum poate aplica
Știri România 17:22
Tinerii săraci pot obține bani pentru școala de șoferi. Cine și cum poate aplica
Parteneri
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul.ro
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine
Fanatik.ro
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Stiri Mondene 16:54
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Andreea Bostănică, ironie la adresa artistelor din România și Republica Moldova: „Dacă ies din țară nu le știe nimeni”
Stiri Mondene 16:50
Andreea Bostănică, ironie la adresa artistelor din România și Republica Moldova: „Dacă ies din țară nu le știe nimeni”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
ObservatorNews.ro
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.ro
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax.ro
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!”
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026