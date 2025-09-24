Carduri preîncărcate cu 2.000 de lire pentru cei care acceptă deportarea

Șase membri ai personalului sunt văzuți însoțind fiecare pasager pe scările avionului pentru a-i împiedica să încerce să fugă, în timp ce alții trebuie să fie imobilizați pentru a nu se năpusti asupra lor.

Este vorba de 47 de infractori români, în mare parte bărbați, dar și șase femei.

Jurnaliștii au stat la câteva rânduri distanță de infractori – Foto: iTV News

Aceștia au intrat legal în Regatul Unit, dar și-au pierdut dreptul de a rămâne în țară prin comiterea unei infracțiuni grave.

După ispășirea totală sau parțială a pedepsei, au fost transferați într-un centru de detenție pentru deportare.

Unii dintre ei au primit carduri bancare preîncărcate cu până la 2.000 de lire sterline prin „Schema de returnare facilitată”. Au fost îndemnați să-i cheltuie pentru a se reloca.

Au fost sfătuiți să retragă banii după aterizare – Foto: iTV News

Programul guvernului britanic oferă stimulente financiare pentru ca persoanele condamnate să accepte plecarea voluntară.

„O mutare voluntară este, de fapt, mai ieftină pentru contribuabilul britanic”, a explicat ministrul de Interne, Shabana Mahmood, recunoscând însă că imaginea infractorilor care primesc bani publici „nu arată bine”.

Au primit carduri cu 2.000 de lire pentru relocare – Foto: iTV News

„Am dovedit că poate funcționa, avem zboruri decolate, vor avea loc mai multe în această săptămână și vom încerca să creștem numărul de zboruri.”

Exclusive: ITV News films on board a deportation flight removing foreign criminals, one of several to leave Britain every week - each one costing UK taxpayers hundreds of thousands of pounds, as @PaulBrandITV and @NathanLeeTV reporthttps://t.co/raYYrfOwQt — ITV News (@itvnews) September 24, 2025

Reacțiile deportaților: „Am plătit pentru greșeala mea”

Înainte de îmbarcare, un jurnalist ITV a discutat cu migranții aflați în centrul de detenție de lângă Heathrow.

Întrebat dacă vrea să se întoarcă acasă, un bărbat a răspuns: „Nu. Locuiesc aici de zece ani.”

Unii dintre ei nu voiau să părăsească Marea Britanie – Foto: iTV News

Un altul a refuzat să spună ce infracțiune comisese.

După aterizare, unul dintre deportați s-a declarat „foarte fericit” și a promis că „nu se va mai întoarce niciodată la Londra” după patru luni petrecute într-un centru de imigrare.

Fiecare infractor a fost însoțit de oameni ai legii – Foto: iTV News

Odată ajunși în România, infractorii sunt liberi să plece.

Ajunși în România, au fost lăsați să plece, fără a fi reținuți de autorități – Foto: iTV News

„De ce trebuie să fiu deportat?”, strigă un alt deportat. „Mi-am ispășit greșeala, am plătit pentru ea!”

Un bărbat nu voia să părăsească Regatul Unit – Foto: iTV News

Potrivit datelor oficiale din Marea Britanie, citate de Daily Mail, în iunie 2025 se aflau 716 cetățeni români în închisorile britanice, iar în ultimele 12 luni fuseseră deportați 1.009, ceea ce înseamnă că, în ritmul actual, un guvern laburist ar avea nevoie de aproximativ un an pentru a-i expulza pe toți.

Zborurile de deportare decolează de mai multe ori pe săptămână din Marea Britanie. Anul trecut, peste 5.000 de infractori străini au fost deportați, o creștere față de anul precedent.

Peste o mie de infractori români au fost deportați anul trecut – Foto: iTV News

Costuri uriașe și măsuri stricte de securitate

Operațiunea a implicat aproape 100 de angajați și a costat sute de mii de lire sterline, potrivit estimărilor presei britanice.

Zborurile de acest fel sunt frecvente – Foto: iTV News

Zborurile de deportare au loc în miez de noapte pentru a evita protestele.

Fiecare deportat este însoțit de patru angajați, iar cei considerați periculoși necesită până la șase însoțitori și transport separat, cu dube individuale.

Patru polițiști însoțesc până în avion fiecare infractor român – Foto: iTV News

Guvernul britanic: „Vom intensifica deportările”

Ministrul de Interne Shabana Mahmood a declarat că dorește să extindă programul și către Franța: „Avem un acord clar cu francezii… Vom dori să vedem creșterea acestor cifre. Voi face tot ce este necesar pentru a securiza granița noastră.”

Marea Britanie vrea să extindă programul – Foto: iTV News

Ea a adăugat: „Vreau să ajungem la un punct în care numerele care sunt eliminate să acționeze ca un factor de descurajare și să împiedice oamenii să urce în bărci în primul rând.”

Și românii care au migrat legal în Marea Britanie, și care nu au făcut infracțiuni sunt puși în pericol de planul lui Nigel Farage.

