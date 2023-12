Vă avertizăm că urmează imagini care pot avea impact emoțional.

Circumstanțele și datele exacte ale reținerilor sunt neclare. Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Eylon Levy, a declarat pentru BBC că bărbații au fost reținuți în Jabalia și Shejaiya, în nordul Fâșiei Gaza, pe care le-a descris ca fiind „bastioane și centre de greutate ale Hamas”.

Dozens of Hamas terrorists were captured today by the IDF forces. They were captured deep inside Hamas ‘s stronghold in Khan Yunis.



No place is a safe place for Hamas and its supporters.



Well done Israel 🇮🇱 stopping Hamas makes the world and region safer. pic.twitter.com/Bvkrk0mtEj