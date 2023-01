În prima imagine publicată de Maxar Technologies pe Twitter se poate vedea oraşul Soledar înainte de 1 august 2022, iar cea de-a doua poză prezintă oraşul după 10 ianuarie 2023, când totul pare distrus.

„Imagini din satelit cu oraşul Soledar, care arată case, şcoli şi clădiri distruse în urma bătăliei şi a schimburilor de artilerie”, scrie Maxar Technologies.

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the months long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF