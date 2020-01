De Răzvan Mihalașcu,

Pe Twitter a fost distribuită o filmare atribuită agenției iraniene Fars News, realizată în zona în care s-a prăbușit un avion al unei companii ucrainene, cu peste 170 de persoane la bord.

Vă avertizăm! Imaginile au un puternic impact emoțional!

WARNING – GRAPHIC



Video of dead bodies gathered from the Ukraine Airlines Boeing 737 plane crash near Tehran, Iran



Report: 170 passengers killed, including 147 Iranianspic.twitter.com/K47Na9IITN