De Răzvan Mihalașcu,

UPDATE 09:15: Guvernatorul regiunii iraniene Shahriar a declarat că aeronava a explodat în aer din cauza unei defecțiuni tehnice, iar bucăți din aeronavă au fost răspândite pe o suprafață de aproape un kilometru pătrat, notează agenția iraniană de stat IRIB.

SAD NEWS: Ukrainian Airlines plane carrying 180 passengers, crew crashes after takeoff in Tehran, Iran! There are no indications of any survivors! pic.twitter.com/esRvVqQw2n — 91.8 Boona FM (@8Boona) January 8, 2020







UPDATE 7:28: Televiziunea de stat din Iran a anunţat că toţi cei 180 de oameni aflaţi la bordul aeronavei au murit.

Photos of the aftermath of the plane crash in Iran show the extent of the destruction. These taken by @AP photographer Mohammad Nasiri. pic.twitter.com/wQnRvHMxgi — Tina Lovgreen (@tinalovgreen) January 8, 2020

Presa din Iran relatează că avionul de tip Boeing 737-800 s-a prăbuşit în apropiere de Parand, o suburbie la sud-vest de Teheran,conform AlJazeera.

A sad start on a new day. So many lives lost in an instant of a brief moment



More from the crash site #planecrash #Iran #aviation (destined for Kiev #Ukraine) pic.twitter.com/zncOPVvrQj — Logiko Iko (@IkoAfortiori) January 8, 2020

Primele imagini cu avionul prăbușit în Iran

Pe rețelele de socializare au apărut imagini filmate de martori cu momentul în care avionul s-a prăbușit.

Vă avertizăm! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Potrivit Mediafax, în acest moment nu există informații cu privire la persoanele la bord.

BBC notează că aeronava care aparținea companiei Ukraine International Airlines se îndrepta spre Kiev.

Autoritățile iraniene au trimis zeci de echipaje de salvare în zona în care s-a prăbușit avionul, a precizat Reza Jafarzadeh, un purtător de cuvânt al Organizaţiei de Aviaţie Civilă din Iran, citat de Reuters.

Deocamdată, nu este clar dacă există vreo legătură între tragedia aviatică și confruntarea dintre Statele Unite și Iran.

Aeronava s-a prăbușit în apropiere de Teheran la doar câteva ore după ce Iranul a lansat mai multe rachete spre baze militare din Irak, vizând forţele americane.

vía @isna_farsi Imagen del accidente de avión ucraniano ?? cerca del aeropuerto Teherán Irán ?? Image of Ukrainian plane crash near Imam airport تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام pic.twitter.com/RZAKeGtUWr Cuernavaca Morelos México ?? Ucrania ?? — Carlos Cuernavaca Flores (@CarlosCuerna) January 8, 2020

