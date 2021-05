În cadrul ansamblului Dimri Residence va fi finalizată o clădire mixtă, de retail și birouri, în vara lui 2021 (PUBLICITATE)

Dezvoltatorul imobiliar Dimri Construction & Development, de origine israeliană, a anunțat că în trimestrul al doilea al acestui an va finaliza clădirea multifuncțională Dimri Business Center, în cadrul ansamblului rezidențial Dimri Residence, din vestul Bucureștiului (zona Prelungirea Ghencea). Compus dintr-o clădire multifuncțională, de retail și birouri, imobilul de birouri va fi atras, până la finalizare, o investiție de șapte milioane de euro, potrivit estimărilor oficiale. Zona în care se află proiectul va beneficia de noul proiect de lărgire a Bulevardului Prelungirea Ghencea și a liniei de tramvai 41, dar și de proximitatea pasajului suprateran Domnești, de traversare a centurii București.

„Am cercetat atent piața imobiliară din vestul Bucureștiului și am observat o creștere accelerată a dezvoltărilor rezidențiale, dar lipsa unor clădiri de birouri de clasa A, dedicate celor care se dezvoltă economic în zone cu impact, precum Prelungirea Ghencea. Astfel, am decis să dezvoltăm Dimri Business Center, compus din peste 7.000 de metri pătrați închiriabili, plus peste 800 de metri pătrați de terase, într-o clădire mixed-use, cu facilități și finisaje de clasa A. Clădirea va beneficia și de o parcare generoasă."

Yossi Menner, Director General, Dimri Residence Romania