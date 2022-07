Incendiile au izbucnit pe pajiștile din apropiere de Wennington, care se află în districtul Havering, estul Londrei. Oamenii și-au părăsit casele pe jos, în cea mai fierbinte zi din istoria Marii Britanii, în timp ce flăcările alimentate de vânt s-au răspândit către locuințe și anexe. Cel puțin o casă a fost complet distrusă.

Câmpurile din apropiere sunt complet pârjolite. Deocamdată, nu se știe dacă există victime.

„Departamentul de pompieri din Londra tocmai a declarat un incident major, ca răspuns la o înmulțire a numărului de incendiilor în capitală, astăzi. Situația este critică”, a precizat primarul Londrei, Sadiq Khan, adăugând că Brigada de Pompieri din Londra (LFB) este „sub o presiune imensă” și cerându-le cetățenilor să se asigure că sunt în siguranță.

